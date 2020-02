Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Traurige Saison-Premiere am Hardtwald. Zum ersten Mal in dieser Runde verlor der SV Sandhausen zwei Spiele hintereinander. Dem 0:2 in Nürnberg folgte heute Abend ein 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim. Im baden-württembergischen Derby stand das Endergebnis schon nach 16 Minuten durch ein Tor von Tim Kleindienst fest.

Heidenheim bleibt damit ein Angstgegner, obgleich die Sandhäuser zuletzt auf der Ostalb zweimal gewonnen hatten. Doch daheim liegt der letzte Sieg, ein 3:0 im August 2009, mehr als zehn Jahre zurück. Danach gab es neben drei Unentschieden fünf Siege für die Gäste.

Statt im besten Fall auf den fünften Platz vorzurücken, bleibt Sandhausen auf Rang zehn. Wenn es dumm läuft, wird sich der Abstand zu den Abstiegsplätzen auf vier Zähler verringern. Uwe Koschinat sprach denn auch von einem "Schlag ins Kontor". Zwar waren die Gastgeber weitgehend spielbestimmend, entwickelten aber wie schon in Nürnberg zu wenig Torgefahr.

So glänzten am heutigen Freitagabend nur die neuen Schalensitze auf der Haupttribüne im Flutlicht. Auf dem Spielfeld war wenig Brillanz. Torszenen waren rar. Für einen der wenigen Glanzlichter sorgten früh die Gäste. Verteidiger Jonas Föhrenbach lief und lief und lief auf der linken Seite. Ungestört konnte er in die Mitte flanken. Kleindienst war vor Aleksandre Zhirov am Ball und lenkte ihn aus sieben Metern ins Tor.

Damit war der erste Teil des Heidenheimer Plans aufgegangen und die Sandhäuser hatten ein Problem. "Es ist immer schwer, gegen eine stark defensiv eingestellte Mannschaft einem Rückstand hinterherzulaufen", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Gewiss. Aber man kann sich geschickter anstellen, als es Sandhausen gestern Abend tat. Die Idee, die Schwaben mit Flügelspiel in die Zange zu nehmen, ging nicht auf. Weder Philip Türpitz noch Mario Engels, die für Besar Halimi und Emanuel Taffertshofer in die Mannschaft gekommen waren, rechtfertigten ihre Aufstellung. Die beste Chance hatte noch Ivan Paurevic, dessen abgefälschter Schuss knapp vorbei ging (39.).

"Sandhausen müsste schneller spielen, mehr Druck aufbauen", meinte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Vermutlich gingen die Empfehlungen von Koschinat in der Halbzeit in die gleiche Richtung. Doch am Spielverlauf änderte sich nicht viel. Die Sandhäuser waren öfter am Ball, häufiger in der Heidenheimer Hälfte, doch die Gäste waren bei ihren gelegentlichen Kontern dem 0:2 genau so nahe wie die Kurpfälzer dem Ausgleich. Das änderte sich auch nicht, als Rurik Gislason für Türpitz und Marlon Frey für Paurevic kamen. Gerrit Nauber blieb in der vielbeinigen Abwehr hängen (70.), für Engels war der ansonsten kaum beanspruchte Torwart Kevin Müller Endstation (77.). Am Ende half auch die Brechstange nicht, die der Trainer in Person des robusten und kopfballstarken Innenverteidigers Tim Kister anzuwenden versuchte. Im Gegenteil, Torwart Martin Fraisl verhinderte bei einem Kopfball von Parrick Mainka die endgültige Entscheidung (74.).

Es gibt viel zu tun vor den nächsten Spielen, die kaum weniger anspruchsvoll sind: Die beiden Derbys am Sonntag in einer Woche in Darmstadt und am darauf folgenden Sonntag zuhause gegen den Karlsruher SC. Auch das Stadionheft muss korrigiert werden. Dort sollte am Freitagabend ein Titel aufs nächste Heimspiel gegen den KSC Appetit machen: Nur nicht schwarz sehen. Eine Anspielung auf den Trainer des KSC. Doch Alois Schwartz war bereits vier Tage zuvor entlassen worden.

So wirklich auf der Höhe waren gestern Abend alle nicht.

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Linsmayer, Paurevic (58. Frey) - Türpitz (58. Gislason), Engels (83. Kister) - Behrens, Bouhaddouz.

Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Griesbeck, Dorsch (90. Beermann), Theuerkauf - Leipertz (75. Thomalla), Mohr (89. Schnatterer) - Kleindienst.

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Freckenfeld).

Tor: 0:1 Kleindienst (16.); Zuschauer: 4726.