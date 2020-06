Uwe Koschinat, wie groß ist die Erleichterung nach dem 2:1-Sieg in Fürth, mit dem Ihr SV Sandhausen nun so gut wie gerettet ist?

Die Situation, in der man um den Klassenverbleib spielt, ist immer eine nervliche Belastung – bei aller Freude, die einem die Arbeit macht. Es geht nicht nur um meinen Job, sondern auch um die Jobs der anderen. 39 Punkte sind aller Ehren wert. Die Saison war ein Auf und Ab von brutal guten Phasen und schlechten. Wir haben ein charakterlich starkes Team. Aber: Wir brauchen noch einen Schritt, um das Ding endgültig zuzumachen.

Hätten Sie vor drei Wochen mit dieser Entwicklung gerechnet?

Nein. Da ging es darum, erst mal Boden unter den Füßen zu kriegen. Man musste annehmen, dass das ein längerer Weg wird. Man hat gesehen: Nach einer solch schwierigen Phase ist der erste Schritt ein kleiner. Gegen Regensburg waren wir stabiler als zuvor, gegen Wehen war es eine Nervenschlacht. Ich bin begeistert, welche Intensität die Mannschaft gegen Hannover und Fürth auf den Platz gebracht hat. Sie spielt mit viel Kraft und hohem Aufwand, sie schont sich nicht, das hat mir imponiert.

Wie hat Ihr Team die Wende geschafft, hat ein Psychologe dabei geholfen?

Nein, das ist Trainerarbeit. Wir haben ein sehr intaktes Team, Basis und Hierarchien stimmen. Der Präsident hat nach der Niederlage in Aue zur Mannschaft gesprochen, sie einerseits aufgefordert, alles für den Verein zu geben, anderseits das Positive hervorgehoben. Wir haben den Spielern auch jede Form von Hilfestellung an die Hand gegeben. Und wenn du dann einen kleinen Erfolg hast, kann du dich daran aufrichten.

Was ist für den SVS noch drin, schauen Sie nun auch nach oben?

Nein. Aktuell nicht. Wir haben mit Bielefeld und Stuttgart zwei richtig dicke Brocken vor der Brust. Solange keine vier vorne steht in der Tabelle, darf man sich nicht sicher sein. Es ist noch gar nicht lange her, da wussten wir nicht, wie wir aus dem Tief rauskommen sollten. Aber: Wir kommen jetzt aus einer positiven Phase. Wenn wir nicht abreißen lassen und gegen den Spitzenreiter was holen, können wir danach schauen, wie es weitergeht.

Haben Sie auch das Restprogramm Ihrer Konkurrenten im Blick?

Ja, und da ist eine brutale Brisanz drin. Viele große Vereine spielen gegen Klubs aus dem unteren Bereich. Das wird ein großer Kampf. Wir sollten schauen, unser Punktekonto schnell auszubauen und nicht auf das letzte Heimspiel gegen Schlusslicht Dresden vertrauen, sondern den Klassenverbleib vorher schaffen. ber