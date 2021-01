Von Claus Weber

Sandhausen. Die Spielweise hat sich verbessert, die Tabellensituation verschlechtert. Für den SV Sandhausen wird die Luft in der 2. Fußball-Bundesliga immer dünner. Denn mit dem 1:2 am Mittwochabend in Darmstadt ist das erste von drei aufeinanderfolgenden Duellen gegen direkte Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib verloren gegangen. Am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg und kommenden Freitag beim 1. FC St. Pauli müssen endlich Punkte her, sonst wird es für die Kurpfälzer und Trainer Michael Schiele ungemütlich.

Dennis Diekmeier hat nach der vermeidbaren Pleite in Darmstadt S.O.S gefunkt. "Jetzt", sagte der Kapitän, "ist jedes Spiel ein Endspiel." Ganz so dramatisch wollte Mikayil Kabaca die Lage trotz des Falls auf den 17. Tabellenplatzes nicht beschreiben. "Es ist noch keiner am 18. Spieltag abgestiegen", sagte der Sportliche Leiter. Er wollte das Positive aus Darmstadt mitnehmen. "Es ist eine deutliche Steigerung zu erkennen", sagte er, "wenn wir so weiterarbeiten, werden wir auch wieder Punkte holen."

Dazu müssen die Sandhäuser vorne ihre Chancen besser verwerten und hinten konzentrierter verteidigen. Mit der Verpflichtung von Janik Bachmann haben die Kurpfälzer am Donnerstag noch einmal ihre Defensive verstärkt. Der 24-jährige Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Kaiserslautern an den Hardtwald. Beim Drittligisten absolvierte der 1,96 Meter große Groß-Umstädter in der laufenden Saison 14 Partien. Insgesamt bringt er es auf 94 Einsätze und sieben Tore in der Dritten Liga. Zuvor spielte der bei Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 ausgebildete Bachmann bei Hannover II, in Chemnitz und Würzburg.

"Wir haben viele angeschlagene oder mit gelben Karten vorbelastete Spieler", begründete Kabaca die Nachverpflichtung. Dennis Diekmeier und Emanuel Taffertshofer müssen beispielsweise am Sonntag aussetzen. Für den Linksverteidiger und den Mittelfeldmann könnten Philipp Klingmann und Denis Linsmayer einspringen. Oder eben Bachmann. "Der Junge hat in jungen Jahren schon viel Drittliga-Erfahrung gesammelt", sagt Kabaca, "er bringt Mentalität und Leidenschaft mit, diese Tugenden sind im Abstiegskampf gefragt."

Im Gegenzug wird Anas Ouahim bis zum Saisonende nach Kaiserslautern ausgeliehen. Der 23-jährige Deutsch-Marokkaner war im Sommer aus Osnabrück gekommen, konnte sich aber keinen Stammplatz erkämpfen und will auf dem Betzenberg Spielpraxis sammeln.