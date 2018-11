Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Noch ein Trainer-Wechsel beim SV Sandhausen. Nicht nur bei den Profis, wo Uwe Koschinat für Kenan Kocak kam, sondern auch bei den A-Junioren wurden jetzt Konsequenzen gezogen. Joachim Stadler hat Frank Schwabe abgelöst.

Der 53-jährige Mannheimer, der zuvor als Video-Analyst am Hardtwald tätig war, hatte das Amt erst im Sommer als Nachfolger von Jens Großmann übernommen. Saisonziel war der Aufstieg in die Bundesliga, der in der zurückliegenden Runde als Dritter verfehlt wurde. Doch jetzt ist der Nachwuchs des Zweitligisten im Tabellenkeller. Statt Aufstiegs-Hoffnung herrscht Abstiegs-Angst bei gerade mal fünf Punkten aus sieben Spielen.

Otto Frey. Foto: vaf

"Wir mussten handeln, weil wir das Gefühl hatten, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht", sagt der Stellvertretende Jugendleiter Otto Frey. Der ehemalige Profi weiß: "Ein Abstieg aus der Oberliga würde uns weit zurückwerfen."

Der 66-jährige Inhaber eines Taxi-Unternehmens gibt dem Trainer nicht allein die Schuld. "Es stehen alle in der Verantwortung, die Mannschaft und auch wir. Wir müssen uns hinterfragen, ob wir Fehler bei der Kaderplanung gemacht haben." Offene Worte, die Otto Frey ehren.

Dabei war man vor der Runde sehr optimistisch: "Die Mannschaft ist stärker als in der zurückliegenden Saison", war sich Hans-Jörg Daute, der Co-Trainer vom Emmertsgrund, sicher. Frank Schwabe konnte knapp zwei Drittel der Stammspieler aus der letztjährigen Mannschaft übernehmen. Die Neuzugänge klangen vielversprechend.

Der Neustart mit dem 48-jährigen Obrigheimer Joachim Stadler ist nur halbwegs geglückt. Mit dem Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrum als Interims-Coach trennte man sich 3:3 vom FV Löchgau. Dabei konnten die Sandhäuser durch Robin Mörmann, Filimon Gerezgiher und David Reitarow aus einem 0:2 ein 3:2 machen. Doch in der letzten Minute der Verlängerung glichen die Gäste aus.

Wie lange der frühere Profi des 1. FC Kaiserslautern und von Borussia Mönchengladbach die Doppelfunktion als NWL-Chef und Trainer ausüben wird, ließ Otto Frey offen.

Eine Rückkehr von Jens Großmann ist offenbar noch kein Thema. Der Dilsberger war in der vergangenen Runde Dritter geworden und im Jahr zuvor mit dem U 15-Junioren in die höchste deutsche Klasse aufgestiegen. Davor hatte er den 1. FC Dilsberg in die Landesliga geführt. Kein Wunder, dass in den letzten Wochen bereits zwei Kreisligisten bei idem Meister-Trainer angefragt haben. Zur RNZ sagte Jens Großmann: "Eigentlich wollte ich eine Pause machen."

Bestens läuft es dagegen beim FC-Astoria Walldorf. Die A-Junioren des Regionalligisten trumpften gegen den SSV Ulm groß auf und schickten den schärfsten Verfolger mit einem 4:1 nach Hause. Simon Maier (2), Hassan Dybrill und ein Ulmer Eigentor besiegelten die Niederlage der Spatzen.

Tabellenführer Walldorf spielt am Sonntag (13 Uhr) in Freiberg, Sandhausen um 14 Uhr in Ulm. Zuvor kommt es bereits am Mittwochabend (19 Uhr) am Hardtwald gegen den Tabellenletzten Pforzheim zu einem richtungsweisenden Spiel. Auch hier eine Parallele zu den Profis, die am Freitag (18.30 Uhr) im Kellerduell der Zweiten Liga den MSV Duisburg empfangen.

Stark verschnupft erlebte Trainer Bernd Bechtel den 4:1-Derbysieg seiner Sandhäuser B-Junioren in Walldorf. Der 4:1-Sieg - die Tore erzielten Elias Wekesser, Vincent Fitze, Erdan Özdemir und Benedikt Specht bei einem Gegentreffer von Matteo Olaru - führte nicht zu einer Spontanheilung. Am Montagabend lag der Nußlocher fiebernd im Bett. Gut, dass am Wochenende spielfrei ist für den Tabellenführer. Walldorf ist am Samstag (14 Uhr) Gast bei der TSG Hoffenheim II.

Die Sandhäuser C-Junioren schwächeln. Nach dem 0:7 gegen Wehen gab es jetzt eine unglückliche 1:3-Niederlage beim FSV Frankfurt. Vincent Beck gelang das Gegentor. Auch am Sonntag (12 Uhr) dürfte bei Eintracht Frankfurt wenig zu holen sein für das einzige Sandhäuser Nachwuchsteam, das der höchsten deutschen Klasse angehört. Gabriel Meister und sein Assistent Emre Büyakakpinar brauchen aber keine Angst um ihren Job haben. Otto Frey: "Sie leisten gute Arbeit."