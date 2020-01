In drei Spielen testet Trainer Uwe Koschinat seine Mannschaft in Andalusien. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. 18 Grad und Sonne erwartet die Spieler des SV Sandhausen am Mittwoch und Donnerstag in Chiclana de la Frontera – ideale Temperaturen für das Trainingslager des Fußball-Zweitligisten in Andalusien. Dienstag Vormittag flog die Mannschaft von Frankfurt nach Sevilla, von dort aus ging’s mit dem Bus weiter.

Neben den Langzeitverletzten Erik Zenga und Markus Karl sowie Robin Scheu, der seine Muskelverletzung in der Heimat kuriert, fehlen auch die beiden Verteidiger Philipp Klingmann und Roman Hauk, die sich im Training verletzten. "Klinge" erlitt einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade, Hauk eine Innenband-Zerrung im linken Knie.

Um den Kader zu vervollständigen nahm Trainer Uwe Koschinat zwei Nachwuchsspieler mit: Innenverteidiger Jannis Reuss aus der U 23 und Mittelfeldspieler Shpetim Xhaka aus der U 19. Die beiden trainierten bereits in der Sommervorbereitung bei den Profis. Außerdem flog Benedikt Grawe aus der U 23 als vierter Torwart mit nach Spanien.

Seinen ersten Test absolviert der SVS am Freitag um 15 Uhr gegen die SpVgg Unterhaching, den Tabellenfünften der Dritten Liga. Am nächsten Montag geht’s um 11 Uhr weiter mit dem Test gegen eine Auswahl des FC Sevilla und um 15 Uhr gegen Atletico Sanluqueno CF.