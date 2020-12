Von Claus Weber

Sandhausen. Der SV Sandhausen wollte in seiner neunten Zweitliga-Saison erstmals im vorderen Mittelfeld mitspielen. Doch Anspruch und Wirklichkeit liegen weit auseinander. Spätestens seit Freitagabend steht fest: Es kann wieder nur um den Klassenverbleib gehen. Der 3:2-Sieg am vergangenen Sonntag beim Schlusslicht Würzburg war nur ein Strohfeuer. Am Freitagabend kassierten die Kurpfälzer die nächste Pleite. Das 0:3 (0:2) gegen den neuen Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth war die sechste Niederlage im elften Spiel. Das Ergebnis ging in Ordnung, weil sich in der ersten Halbzeit ein Klassenunterschied auftat und der SVS nach der Pause zwar entschlossener und offensiver spielte – aber das Tor nicht traf.

"So wie wir gestartet sind, kannst du kein Spiel in der Zweiten Liga gewinnen", seufzte Mikayil Kabaca, "wir sind nur nebenher gelaufen, haben dem Gegner nicht weh getan, hatten keine Struktur." Der Sportliche Leiter gab zu: "Das war in den ersten 40 Minuten mit das schlechteste Spiel, was ich je vom SV Sandhausen gesehen habe."

Der einzige Trost: Am 15. Rang änderte sich nichts. Wenn allerdings Braunschweig am Sonntag im Heimspiel gegen Osnabrück punktet, rutscht Sandhausen auf den Relegationsplatz ab.

Es verspricht jedenfalls ein eisiger Winter am Hardtwald zu werden. Zumal das Restprogramm bis Weihnachten heftig ist. Am Dienstag (18.30 Uhr) geht’s zum Top-Favoriten Hamburger SV, am Sonntag drauf (13.30 Uhr) kommt mit Holstein Kiel der Tabellendritte. Und den Abschluss bildet das Pokalspiel am 23. Dezember beim Erstligisten in Wolfsburg.

Dennis Diekmeier wollte noch gar nicht nach vorne schauen. "Wir müssen erst einmal diese Niederlage sacken lassen", sagte der Kapitän, "0:3 zuhause, das ist bitter, das hatten wir uns anders vorgestellt. Wir sind mega-enttäuscht."

Schon früh brannte es im Sandhäuser Strafraum. Fürth machte enorm Druck, holte rasch drei Eckstöße heraus. Einen davon platzierte Paul Seguin genau auf Mergim Mavraj. Dessen Kopfball touchierte Torwart Martin Fraisl und Stürmer Kevin Behrens rettete auf der Linie. Pech für den Kleeblatt-Klub, Glück für die Kurpfälzer. Noch einmal ging’s gut für die Gastgeber, als sich Seguins Schuss aus 30 Metern aufs und nicht ins Netz senkte.

Doch dann setzte sich die Klasse des neuen Spitzenreiters durch: Jamie Leweling flankte von rechts, Julian Green stand in der Mitte von seinem Bewacher Emanuel Taffertshofer und allen anderen Sandhäusern alleingelassen – 0:1 (30.).

Nur drei Minuten später schon das 0:2: David Raum spielt einen Steckpass, Ivan Paurevic rutscht weg, Jamie Leweling läuft bis zur Grundlinie und schießt Sandhausens Torwart Martin Fraisl aus spitzem Winkel durch die Beine. Auch das noch!

Immerhin wäre Sandhausen kurz vor der Pause fast noch der Anschlusstreffer geglückt. Doch erst fischte Fürths Torwart Sascha Burchert einen gefühlvollen Heber von Kevin Behrens aus dem langen Eck, dann klärte Mavraj einen Schuss von Julius Biada auf der Linie. Schade.

SVS-Trainer Michael Schiele reagierte zur Pause, stellte auf Vierer-Abwehrkette um, brachte Contento und Linsmayer für Nauber und Scheu.

Und auch die Mannschaft zeigte – endlich – eine Reaktion, spielte entschlossener nach vorne, holte zahlreiche Eckstöße heraus. Doch im Abschluss waren Julius Biada (50.) und Daniel Keita-Ruel (59.) zu überhastet, Anas Ouahim nicht entschlossen genug (70.) und Kevin Behrens strammen Schuss nach einem Konter lenkte Schlussmann Burchert mit den Fingerspitzen zur Ecke (81.).

Stattdessen kassierte der SVS das 0:3. Der eingewechselte Dickson Abiama schloss ein Solo zu seinem ersten Liga-Treffer für Fürth ab (88.). Für den SV Sandhausen war’s ein Abend zum Vergessen.

Sandhausen: Fraisl - Röseler, Paurevic, Nauber (46. Linsmayer) - Diekmeier, Nartey, Taffertshofer (76. Zenga), Scheu (46. Contento) - Biada (64. Ouahim) - Behrens, Keita-Ruel (64. Esswein).

Fürth: Sascha Burchert - Jaeckel, Mavraj, Bauer - Seguin (68. Sarpei), Stach (84. Tillman) - Meyerhöfer, Raum - Green (68. Ernst) - Leweling (77. Abiama), Nielsen (84. Berggreen).

Schiedsrichter: Aarnink (Nordhorn); Tore: 0:1 Green (30.), 0:2 Leweling (33.), 0:3 Abiama (88.).