Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Extreme Höhen und Tiefen kennzeichnen die Karriere von Fabian Schleusener. Der Stürmer wurde als Torschützen-König gefeiert, hatte aber auch Phasen, in denen das Tor vernagelt war. Drei schlimme Verletzungen warfen ihn zurück: Ein Riss des Kreuzbandes und des Syndesmosebandes, ein Schienbeinbruch. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) kehrt der Torjäger mit dem Karlsruher SC zurück nach Sandhausen.

Als er vor drei Jahren bei den Kurpfälzern einen Vertrag unterschrieb, war es mit bereits 27 sein zweiter Anlauf, in der Zweiten Liga Fuß zu fassen. Ungewöhnlich auch: Fünf Jahre zuvor war die Zusammenarbeit mit Trainer Kenan Kocak bereits nach einem halben Jahr zu Ende gegangen. Nicht nur eine Schambein-Entzündung, sondern auch das Heimweh habe ihn in Mannheim geplagt. Zurück in Bahlingen schoss er die Breisgauer mit 34 Saisontreffern in die Vierte Liga.

Endgültig platzte der Knoten aber erst in der Saison 2017/18. Trotz 17 Tore in 37 Spielen für den Karlsruher SC verpassten die Badener damals knapp die Rückkehr in die Zweite Liga. Sandhausen schnappte sich den beidfüßigen und wendigen Angreifer. Nach zehn Toren in 26 Spielen dann der nächste Rückschlag. Im Spiel gegen Ingolstadt erlitt er einen Schienbeinbruch. Der Klassenerhalt schien in Gefahr. Doch plötzlich war der Weg für Kevin Behrens frei, der mit seiner Robustheit anders als der eher filigrane Schleusener im Abstiegskampf wahrscheinlich die bessere Option war.

Man kann sich fragen, ob Schleusener gut beraten war, vom Hardtwald nach Nürnberg zu wechseln. Seine bescheidene Bilanz: Zwei Tore in 49 Spielen. Aber: Ohne "Schleuse" wäre der Club aus der Zweiten Liga abgestiegen. Im Relegationsspiel erzielte er Sekunden vor Schluss das entscheidende Tor – ausgerechnet gegen den FC Ingolstadt, mit dem ihn schmerzhafte Erinnerungen verbanden.

Die Rückkehr nach Karlsruhe in diesem Sommer hat nicht nur mit der ersten erfolgreichen Ära im Wildpark zu tun, sondern auch menschliche Gründe. Im Interview mit RNZ-Mitarbeiter Peter Putzing berichtete Schleusener, dass der Kontakt zu Trainer Christian Eichner nie abgebrochen sei. Man habe nicht nur über Fußball, sondern auch über allgemeine Themen geredet. Putzing über den BWL-Studenten, der im November zum ersten Mal Vater wird: "Fabian ist ein intelligenter und zugewandter Mensch. Er hat eine hohe Sozialkompetenz."

Allerdings, an Torjäger Philipp Hofmann kommt der 29-jährige Breisgauer erst mal nicht vorbei. Beim 4:1-Pokalsieg in Lotte setzte ihn Eichner auf der linken Seite ein. Schleusener öffnete mit dem Führungstreffer die Schleusen.

Schwer zu sagen, ob der Rückkehrer am Samstag in der Startelf stehen wird. Klar ist aber, dass der Karlsruher SC, der mit zwei Siegen startete, Saison übergreifend seit acht Spielen ungeschlagen ist und die letzten vier Derbys gewann, seine Serien fortsetzen will. Die Gastgeber sind nur Außenseiter.

Sandhausen: Drewes - Ajdini, Höhn, Zhirov, Okoroji, Zenga, Bachmann - Ritzmayer - Gaudino - Soukou, Keita-Ruel.

Karlsruhe: Gersbeck - Jung, Bormuth, Kobold, Heise - Wanitzek, Gondorf, Choi - Kaufmann, Hoffmann, Schleusener.