Aue. (dpa) Dem FC Erzgebirge Aue ist der Neustart in die 2. Fußball-Bundesliga geglückt. Die Sachsen kamen am Samstag gegen den SV Sandhausen nach langer Überzahl zu einem 3:1 (1:0)-Erfolg. Dimitrij Nazarov brachte Aue schon in der fünften Minute per Foulelfmeter in Führung. Sandhausens Dennis Diekmeier sah für eine Notbremse gegen Florian Krüger die Rote Karte. Krüger (65. Minute) und Malcolm Cacutalua (69.) erhöhten mit Kopfball-Toren. Sandhausen konnte durch Julius Biada (80.) nur noch verkürzen. "Ich hatte immer befürchtet, dass sich der Fußball sehr verfremdet. Aber das, fand ich, war nicht der Fall. Emotionen und Aggressivität haben von beiden Seiten auf gar keinen Fall gefehlt," beurteilte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat die Gegebenheiten. "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, unsere erste Halbzeit hat uns Mut gemacht. Wir hatten nach der Pause zwei gute Chancen, da war uns das 1:1 leider nicht vergönnt. Mit dem Doppelschlag zum 0:3 war die Partie dann entschieden. Der Anschlusstreffer spricht für die Moral unserer Mannschaft."

Sein Kollege Dirk Schuster äußerte sich ähnlich zu den Bedingungen im Sandhausener Stadion, war aber natürlich zufriedener über den Ausgang der Partie. "Ich freue mich, dass wir die drei Punkte geholt haben, auf einem Gebiet, auf dem man keine Erfahrung hat. Das absolutes Neuland war. Mit der Atmosphäre, den ganzen Regeln und Vorschriften. Ich denke, dass es beide Teams sehr gut gelöst haben, mit dieser komischen Stimmung umzugehen und trotzdem noch ein gutes Spiel abzuliefern. Zuschauer sind das Salz in der Suppe. Wir müssen es jetzt so machen, wie es ist. Aber wir hoffen, dass es ganz schnell wieder anders wird."

Für Sandhausens Diekmeier war der Liga-Neustart schnell beendet. Den in den Strafraum laufenden Aue-Stürmer Krüger stoppte er mit einem Rempler. Die Strafstoß-Entscheidung war korrekt, die Rote Karte hart. "Die Doppelbestrafung beim Elfmeter ist eine klare Fehlentscheidung. Der Elfmeter geht klar, aber die Rote Karte niemals, zumal Aleksandr Zhirov noch eingreifen kann. Enttäuschend ist, dass da auch der Videoschiedsrichter geschlafen hat," war SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa nach dem Spiel eindeutig.

Sandhausen brauchte einige Zeit, um sich von dem Doppelschock zu erholen, konnte die Partie aber in Unterzahl bis zur Halbzeitpause recht ausgeglichen gestalten. Im zweiten Abschnitt war das Spiel nach dem Aue-Doppelpack aber schnell entschieden. Daran änderte auch Biadas Treffer nach einem groben Auer Abwehrpatzer nichts. "Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, ist die Enttäuschung riesengroß. Das Spiel ist quasi nach drei Minuten gelaufen. Wir haben uns sehr viel genommen," so der Torschütze nach dem Schlusspfiff.