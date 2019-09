Erik Zenga (l.) steht Sandhausens Trainer Uwe Koschinat am Sonntag beim FC St. Pauli wieder zur Verfügung und dürfte auch in der Startelf stehen. Foto: dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Die Reise nach Hamburg wird für den SV Sandhausen alles andere als eine Amüsierfahrt. Auf die Frage, ob die Mannschaft den Ausflug in den hohen Norden mit einem Reeperbahn-Bummel abschließe, reagierte Uwe Koschinat gestern jedenfalls todernst, verzog keine Miene. "Definitiv nicht", sagte der Trainer. Danach sei nach der 0:1-Niederlage in Karlsruhe und dem schlechten Spiel gegen Bochum (1:1) niemandem zumute.

Die beiden jüngsten Spiele haben beim Zweitligisten für Ernüchterung gesorgt nach dem starken Start mit zwischenzeitlich drei Siegen in Folge. Noch sei die Ausgangsposition gut mit elf Punkten in sieben Partien und dem fünften Tabellenplatz. "Aber", so mahnte Koschinat, "in der zweiten Liga kann es schnell in beide Richtungen gehen."

Der Abstand nach unten ist gering. Zum Tabellenzehnten FC St. Pauli, bei dem man am Sonntag (13.30 Uhr, direkt auf Sky) antritt, trennen nur zwei Pünktchen. Sandhausen reist also sicher nicht als Favorit zu den Kiezkickern, die Koschinat sogar als "Mannschaft der Stunde" bezeichnete. Nicht nur, weil sie die jüngsten vier Partien nicht verloren hat, sondern vor allem, weil im letzten Heimspiel gegen den großen HSV ein 2:0 gelang. "Ein Husarenstreich", wie Koschinat findet, der Mannschaft und Verein Auftrieb verliehen hat.

In der vergangenen Saison hatte St. Pauli das Hamburger Derby am Millerntor 0:4 verloren und habe danach am Hardtwald eine erneute 0:4-Klatsche kassiert. Nun seien die Vorzeichen genau umgekehrt, nun treffe sein SV Sandhausen auf eine selbstbewusste Elf und ein emotionalisiertes Publikum. "Das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns", fürchtet der Trainer.

Sein Kollege Jos Luhukay habe seiner Abwehr durch die späten Verpflichtungen von Innenverteidiger Matt Penny von Sheffield Wednesday und Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson von IFK Göteborg Stabilität verliehen. Die Mannschaft könne auf den Flügeln hohe Geschwindigkeit entwickeln, schnelles Umschaltspiel aufziehen und verfüge mit dem Ex-Karlsruher Dimitrios Diaman-takos über einen treffsicheren Schützen. Der Grieche hat schon vier Tore erzielt.

Gegen die Kiez-Kicker fordert Koschinat eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Bochum-Spiel: Anders als in den Partien zuvor habe man gegen den VfL ständig aus einer tiefen Verteidigungsposition heraus agieren müssen, habe zu viele entscheidende Zweikämpfe verloren und sei deshalb nie in Kontersituationen gekommen und habe sich gute Spielsituationen durch zu viele Fehlpässe leichtfertig kaputt gemacht.

"Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen", gab Koschinat zu, nahm allerdings auch Positives mit. So habe man gesehen, dass man mit Neuzugang Martin Fraisl über einen "sehr, sehr guten Torwart" verfüge und die Mannschaft habe Moral bewiesen, an sich geglaubt und am Ende einen Punkt gesichert, der ihr selbst weiterhelfe und Bochum auf Distanz halte. "Diese Leistung", so Koschinat, "wird in der Zweiten Liga dauerhaft aber nicht für Punkte reichen."

Am Sonntag in Hamburg muss der Coach auf Rurik Gislason verzichten, der schon gegen Bochum geschwächter war, als vor Spielbeginn angenommen und deshalb zur Pause in der Kabine blieb. Der Nationalstürmer aus Island hat sich einen grippalen Infekt eingefangen, ist die ganze Woche krankgeschrieben.

Dafür ist Erik Zenga wieder dabei, der wegen einer leichten Adduktorenverletzung gegen Bochum vorsichtshalber geschont worden war, seit Dienstag aber wieder voll belastbar ist.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl - Diekmeier, Zhirov, Nauber, Paqarada - Linsmayer, Zenga - Scheu, Türpitz, Engels - Behrens.

Festgelegt wurden die Zweitliga-Spieltage 16 bis 18.

Sandhausen wird im Dezember in Dresden, gegen Hamburger und Kiel sonntags antreten.

16. Spieltag

Freitag, 6. Dezember, 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - Karlsruher SC

Sonntag, 8. Dezember, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden - SV Sandhausen

17. Spieltag

Samstag, 14. Dezember, 13 Uhr: Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth

Sonntag, 15. Dezember, 13.30 Uhr: SV Sandhausen - Hamburger SV

18. Spieltag

Freitag, 20. Dezember, 18.30 Uhr: Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden

Sonntag, 22. Dezember, 13.30 Uhr: SV Sandhausen - Holstein Kiel