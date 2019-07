Von Wolfgang Brück

Bahlingen. Die ersten sorgen sich schon wieder. "Beängstigend" findet ein Facebook-Nutzer das 2:2 des SV Sandhausen beim Bahlinger SC. Ein anderer bittet: "Nicht schon wieder Abstiegskampf. Das hält mein Blutdruck nicht aus." Es stimmt, Bäume hat der Fußball-Zweitligist vom Hardtwald nicht ausgerissen in den bisherigen Testspielen, auch wenn dem Unentschieden gegen den Regionalliga-Neuling am Samstagabend ein 1:0 über den französischen Zweitligisten AS Nancy folgte. Knappe Siege gegen die Viertligisten FC-Astoria Walldorf (2:1) und FSV Frankfurt (5:4) sowie eine 0:1-Niederlage gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern sind eine durchwachsene Bilanz. Aber: Vorbereitungsspiele und Punktspiele sind zwei Paar Stiefel. Vor einem Jahr feierten die Sandhäuser Schützenfeste unter anderem in Neuenheim (6:0) und Eppelheim (9:0), trotzten dem VfB Stuttgart ein 1:1 ab und schlugen den Liga-Konkurrenten Regensburg mit 1:0. Es folgte ein Horror-Start mit nur zwei Punkten aus den ersten sechs Zweitliga-Spielen. Umgekehrt ist’s besser.

Einiges hat sich verändert. Sieben Nachwuchsspieler durften ran: Roman Hauk, Jannis Reuss, Nico Najda, Marc-Louis Lehr, Robin Mörmann und die Schiler-Brüder Konstantin und Andreas. Und: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der bis zum Schluss munter durchwechselte, macht der Chef-Trainer nicht das ganz große Geheimnis aus der Wunschelf für das Auftaktspiel in Kiel in knapp drei Wochen. Die Profis, die beim 1:0 gegen die starken Franzosen begannen, haben gute Chancen auch an der Förde in der Anfangs-Formation zu sein. "Es hat Spaß gemacht", urteilte Uwe Koschinat, "der Unterschied zum Spiel davor war brutal."

Ein Ziegelhäuser darf sich als doppelter Gewinner fühlen: Rick Wulle holte sich ein Sonderlob von Koschinat ab: "Er hatte eine Super-Ausstrahlung", sagte der Trainer über den Torwart, der mit starken Paraden dafür sorgte, dass erstmals in dieser Saison die Null stand. Vor vier Jahren wechselte Wulle aus Walldorf an den Hardtwald. Ein Kreuzbandriss warf ihn zurück, er stand nur in drei Zweitliga-Spielen im Tor. Trotzdem entschied sich der 25-jährige Keeper, noch eine Saison dranzuhängen. "Es hat sich einiges zum Positiven verändert im Verein", erklärt er gegenüber der RNZ, "außerdem wollte ich bei der Familie bleiben." Die lebt wie er in Ziegelhausen, Freundin Nina ist überm Neckar in Neuenheim zu Hause. Die Chancen sind gut, dass aus der Nummer drei zumindest die Nummer zwei wird - hinter Martin Fraisl, der bislang die Erwartungen als Nachfolger von Marcel Schuhen bestätigt hat.

Als Gewinner darf sich, obwohl nur in der "B-Elf", auch Kevin Behrens fühlen. Der 28-jährige Bremer, ein in sich ruhender und eher zurückhaltender Mensch, kam mit der Empfehlung von 20 Saisontoren vom Regionalligisten Saarbrücken, wurde erst Stammspieler, als Fabian Schleusener wegen eines Schienbeinbruchs ausfiel. Seitdem zeigt er seine Qualitäten, trug mit vier Saisontreffern zum Klassenerhalt bei. "Er hat eine unglaubliche Athletik, ein starkes Kopfballspiel, arbeitet viel nach hinten, wird aber auch zunehmend torgefährlicher. In dieser Verfassung ist Kevin erste Wahl", lobt Koschinat den zweifachen Torschützen gegen Bahlingen.

Apropos Torgefährlichkeit: Rurik Gislason erzielte den Siegtreffer gegen Nancy. Er spielte diesmal an vorderster Front, vielleicht kommt hier seine Schnelligkeit besser zum Tragen. Die Vorjahres-Bilanz ist ausbaufähig. Der isländische Nationalspieler hat sein letztes Tor für Sandhausen vor mehr als 16 Monaten geschossen.

"Natürlich steigern Siege das Selbstvertrauen, andererseits hatten wir auch viele Ausfälle", kommentiert der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca zur Halbzeit der Vorbereitung. Am Kaiserstuhl fehlten sieben: Tim Kister, Markus Karl, Sören Dieckmann, Robin Scheu, Philip Türpitz, Leart Paquarada, der wegen der Länderspiele zwei Tage Sonderurlaub erhielt, und Julius Biada, der sich gegen Lautern einen Muskelfaserriss zuzog und drei Wochen pausieren muss.

Bahlinger SC - SV Sandhausen 2:2

SV Sandhausen: Fraisl - Klingmann (83. A. Schiler), Reuss, Hauk, Najda - Linsmayer, Zenga (76. Lehr), Taffertshofer (46. Born), Müller (87. K. Schiler) - Behrens, Bouhaddouz

Tore: 0:1 Behrens (43.), 1:1 Pepic (49.), 1:2 Behrens (71.), 2:2 Fischer (75.)

AS Nancy - SV Sandhausen 0:1

SV Sandhausen: Wulle - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Rossipal - Paurevic, Frey Pena Zauner (85. K.Schiler), Förster (84. A. Schiler), Engels (85. Mörmann) - Gislason

Tor: Gislason (44.)

Nächstes Testspiel, Samstag, 13. Juli, 13 Uhr: SV Sandhausen - Sonnenhof Großaspach (BWT-Stadion am Hardtwald).