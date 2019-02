Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Öffnungszeiten der Gemeinde Sandhausen sind von 8.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch ist auch nachmittags auf. Doch Empörung kennt keine Uhrzeit. Am Abend nach dem Derby gegen Darmstadt haute Georg Kletti in die Tasten. Der Bürgermeister schrieb eine Mail. Marvin Mehlem, auf dessen Schwalbe Schiedsrichter Lasse Koslowski hereingefallen war, sei "skrupellos und unsportlich". Das Gemeinde-Oberhaupt zürnte: "Schauspieler wie Sie machen den Fußball kaputt."

Derweil knöpfte sich Jürgen Machmeier den Unparteiischen aus Berlin vor. Der Präsident sprach von einem "Skandalspiel". Auch wenn die Verfehlungen vielleicht nicht ganz an Watergate herankommen, die Nachschlagwerke geben Machmeier Recht. Als Skandal wird ein Geschehen bezeichnet, das Anstoß und Aufsehen erregt und häufig mit moralischer Entrüstung einhergeht.

Der Zorn war groß beim Zweitligisten. "Fehlentscheidungen des Schiedsrichters haben uns den Sieg gekostet", wetterte der Präsident, "der Mann gehört gesperrt."

Sollte der 58-jährige Unternehmer wegen seiner harschen Anklage von der Deutschen Fußball-Liga an die Kandare genommen werden, Lasse Koslowski ist kein unbeschriebenes Blatt. Nicht zum ersten Mal sorgte der 31-jährige Pianist aus Berlin für Missklänge.

Nach einem Spiel zwischen Düsseldorf gegen Heidenheim in der letzten Saison, berichtete der Express, habe Koslowski "fassungslose Spieler und Offizielle" hinterlassen. Von Rudelbildungen, ungeahndeten Tätlichkeiten, einem nicht gegebenem Strafstoß und danach einem geschenkter Elfer für Heidenheim ist die Rede. Fortuna-Präsident Robert Schäfer habe vor Wut geschäumt und erklärt: "Ich weiß nicht, was dieser Mann in der 2. Bundesliga zu suchen hat."

Koslowski musste nach dem Spiel an einen sicheren Ort gebracht werden. Beinahe hätte er den Flieger zurück in die Hauptstadt verpasst.

Machmeier fordert Konsequenzen. Der Vorfall erinnert an ein Spiel vor vier Jahren, als der Ex-Hoffenheimer Vicenzo Grifo, damals im Trikot des FSV Frankfurt, im Spiel gegen Sandhausen bühnenreif fiel. Für Sky war es die "Schwalbe des Jahres". Schiedsrichter Markus Wingenbach wurde gesperrt und erklärte bald danach seinen Rücktritt.

Herr Koslowski, schlägt Machmeier vor, solle künftig in der Kreisliga pfeifen. Das ist keine gute Idee. Denn fähige Schiedsrichter braucht es auf allen Plätzen. Aber vielleicht hatte der Klavierspieler auch nur einen seiner schlechten Tage.