Von Claus Weber

Stuttgart. Happy End trotz schlechten Spiels: Obwohl der SV Sandhausen am Mittwochabend mit 1:5 (0:4) beim VfB Stuttgart unterging, hat er den Klassenverbleib geschafft und darf seine neunte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga planen. Die Kurpfälzer profitierten von der zeitgleichen 1:2-Niederlage des Karlsruher SC in Regensburg. Der badische Nachbar, der auf dem Relegationsplatz stehen bleibt, kann Sandhausen in den beiden verbleibenden Spielen nicht mehr einholen.

"Das Wichtigste ist heute, dass wir es geschafft haben. Das steht über allem", sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier. Und auch Uwe Koschinat freute sich trotz klarer Pleite: "Wir haben in den letzten Wochen die 40 Punkte-Marke geknackt und den Klassenverbleib damit selbst perfekt gemacht."

Die Partie begann verspätet, weil sich kurz zuvor ein Gewitter über der Landeshauptstadt entladen hatte. Der starke Regen war wohl aber nicht der Grund, warum die Sandhäuser derart ins Schwimmen gerieten. Mangala (4.), Wamangituka (7.) und Förster (11.) hatten schon drei gute Chancen, ehe der Ball zum ersten Mal im Kasten zappelte. Beim fünften Eckball köpfte Gonzales ein (12.).

Allerdings: Die Ecke hätte man gar nicht geben dürfen. "Der Ball war mindestens drei Meter im Seiten-Aus", sagte Koschinat. Auch Machmeier ärgerte sich. "Wir geben 200.000 Euro für den Videobeweis aus, warum fragt man dann nicht in Köln nach", schimpfte der Präsident und kündigte an: "Wir werden gegen diesen Treffer Einspruch einlegen, damit die Leute aufwachen."

Immerhin, so Machmeier, sei das 0:1 spielentscheidend gewesen. "Der hat uns aus der Balance gebracht", sagte der Präsident. Denn dadurch hatten die Schwaben den Matchplan der Kurpfälzer über den Haufen geworfen. Das beste Rezept, den Favoriten ins Straucheln zu bringen, sei eine frühe Führung, hatte Koschinat vor dem Derby erklärt. Das hatte auch schon beim 2:1-Erfolg in der Hinrunde funktioniert.

Doch am Mittwoch waren die Stuttgarter zu aggressiv, zu wachsam und zu entschlossen – und belohnten sich mit dem Sprung auf Tabellenplatz zwei. Wenn der VfB in den restlichen Partien in Nürnberg und gegen Darmstadt so wirbelt wie am Mittwochabend in der ersten halben Stunde, dann klappt‘s mit dem Aufstieg.

Allerdings boten die Sandhäuser zu wenig Gegenwehr, wirkten unkonzentriert und unentschlossen, waren zunächst fast nur im Verteidigungsmodus – und kassierten rasch drei weitere Gegentore.

Erst zog Castro aus 20 Metern volley ab (20.), dann drückte Tim Kister – bedrängt von Wamangituka – den Ball mit dem Knie unfreiwillig über die Torlinie (28.) und schließlich verwandelte Gonzales einen Strafstoß, den Aleksandr Zhirov durch ein Foul an Ex-Kollege Philipp Förster verursacht hatte (31.).

Erst als das Spiel schon verloren war, kamen die Gäste zu Chancen. Nachdem Behrens (37. und 38.), Taffertshofer (44.) und Frey (52.) knapp gescheitert waren, erzielte Enrique Pena Zauner im Nachschuss aus 13 Metern den überfälligen Ehrentreffer (68.). Kurz vor dem Abpfiff allerdings stellte Al Ghaddioui mit dem 5:1 den alten Abstand wieder her – zu diesem Zeitpunkt stand der Sandhäuser Klassenverbleib aber schon fest.

Stuttgart: Kobel - Phillips, Karazor, Kempf - Mangala - Wamangituka (81. Coulibaly), Klement (70. Egloff), Castro, Gonzalez (60. Stenzel) - Förster, Kalajdzic (70. Al Ghaddioui).

Sandhausen: Fraisl - Nauber (64. Pena Zauner), Kister, Schirow - Diekmeier, Taffertshofer (46. Frey), Linsmayer, Paqarada - Biada (75. Türpitz) - Behrens (75. Bouhaddouz), Scheu (64. Engels).

Schiedsrichter: Alt (Heusweiler); Tore: 1:0 Gonzalez (12.), 2:0 Castro (20.), 3:0 Kister (28., Eigentor), 4:0 Gonzalez (31., Foulelfmeter), 4:1 Pena Zauner (68.), 5:1 Al Ghaddioui (90.+4).

Update: Mittwoch, 17. Juni 2020, 21.18 Uhr