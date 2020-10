Karlsruhe. (pami/dpa) Gegen den nach drei Niederlagen ohne eigenes Tor am Tabellenkeller stehenden Karlsruher SC hat der SV Sandhausen am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga deutlich verloren. Durch Treffer von Philipp Hofmann (3. Minute), Dominik Kother (30.) und Christoph Kobald (46.) verlor das Team von Trainer Uwe Koschinat am Samstag das Baden-Derby klar gegen die von Christian Eichner betreuten Karlsruher mit 3:0 (2:0).

Ausgerechnet Hofmann beendete vor den 1200 zugelassenen Zuschauern im Wildparkstadion für den KSC die Negativserie. Der beste Torschütze der Vorsaison hätte den Club in diesem Sommer gerne verlassen und war durch den wochenlangen Wechselpoker um seine Person sichtlich aus der Bahn geworfen worden. Bei der 0:1-Niederlage in Regensburg vor zwei Wochen verschoss er einen Elfmeter. Diesmal traf er nach Vorarbeit von Marco Djuricin aus kurzer Distanz freistehend zur frühen Führung.

Kother per Abstauber und Kobald per Kopf bauten sie jeweils nach Eckbällen aus. Ein weiteres Tor von Djuricin (45.) wurde wegen Abseits aberkannt, dreimal trafen die Karlsruher Latte oder Pfosten. Für Sandhausen war es die zweite Niederlage im zweiten Auswärtsspiel.