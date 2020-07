Von Claus Weber

Sandhausen. Die Auslosung des DFB-Pokals war für den SV Sandhausen meist eine große Sache, die man gemeinsam vor dem Fernseher verfolgt hat. Nicht nur Corona, sondern auch der gute zehnte Tabellenplatz führen dazu, dass das Thema diesmal auf kleinerer Flamme gekocht wird. Denn die Kurpfälzer befinden sich bei der TV-Ziehung am Sonntag (18.30 Uhr, ARD) im Topf der Profis mit den 18 Bundesligisten und den ersten 14 aus der Zweiten Liga und bekommen vermutlich einen kleineren Gegner zugelost. Es könnte allerdings auch der Karlsruher SC oder der 1. FC Nürnberg sein. Mikayil Kabaca hofft auf einen "machbaren Gegner". Der Sportliche Leiter des SVS sagt: "Am liebsten wäre mir ein Amateurklub, beim dem die Wahrscheinlichkeit groß ist, eine Runde weiterzukommen."

Die Mannschaft kommt am Montag erstmals nach vier Wochen Pause zusammen. Nach einem Corona-Test stehen internistische und orthopädische Untersuchungen auf dem Programm. Kabaca erwartet dazu alle Spieler, auch der zuletzt an der Schulter verletzte Innenverteidiger Gerrit Nauber ist wieder dabei. Ebenso wie übrigens die Offensivkräfte Julius Biada und Kevin Behrens, an denen Medienberichten zufolge der Hamburger SV interessiert sein soll. "Zu uns hat es keinen Kontakt gegeben", erklärt Kabaca, "ich sehe das Ganze also nur als ein Gerücht."

Mit dabei sind erstmals die Neuzugänge Nils Röseler vom VVV-Venlo und der ehemalige Bayern-Spieler Diego Contento, der nach langwierigen Verletzungen und zwei Seuchenjahren bei Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga einen Neuanfang wagen will. Drei bis fünf Neue sollen noch dazukommen, erklärt Kabaca. Trainer Uwe Koschinat wünscht sich auf jeden Fall noch zwei Stürmer und einen torgefährlichen Mittelfeldspieler.

Testspiele bestreiten die Sandhäuser am 8. August (11 Uhr) beim VfB Stuttgart, am 15. August (17 Uhr) gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy, und am 22. August (14 Uhr) beim FSV Mainz. Nach derzeitigem Stand müssen alle Testspiele aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Vom 14. bis 16. August absolviert die Mannschaft ein Trainingslager im Seehotel in Ketsch.