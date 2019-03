Von Claus Weber

Sandhausen. Denis Linsmayer ging dahin, wo es wehtat. Nach dem 0:3-Desaster gegen den FC Erzgebirge Aue schritt der Kapitän des SV Sandhausen voran in die Fan-Kurve, anschließend vor die TV-Kameras und schließlich zu den schreibenden Journalisten. "Linsi" schüttete Asche auf sein Haupt. "Ich nehme die Schuld auf mich", sagte der Mittelfeldspieler.

Dem 27-Jährigen war ein schwaches Zuspiel von Torwart Marcel Schuhen versprungen, Jan Hochscheidt war dazwischen gegrätscht und Pascal Testroet hatte locker zum 0:1 für die Sachsen vollstreckt - da waren gerade erst 45 Sekunden gespielt. "Es war ein totaler Blackout", schüttelte Linsmayer ungläubig den Kopf, "ich kann mich nicht entsinnen, schon einmal einen solchen Bock geschossen zu haben."

Sein Missgeschick brachte die Kurpfälzer aus dem Konzept. Man hatte den Eindruck, gegen den Klub aus dem Erzgebirge wäre schon Schicht im Schacht. "Man kann darüber philosophieren, ob das frühe 0:1 durch diesen kapitalen Fehler die Mannschaft zu sehr belastet hat", sagte Trainer Uwe Koschinat, "Tatsache ist, dass es uns weder gelungen ist, eine gute Spielstruktur auf den Platz zu bringen noch läuferisch dagegenzuhalten."

Stimmen zum Spiel > Daniel Meyer, Trainer des FC Erzgebirge Aue: "Das war mir teilweise zu wild. Wir können besser Fußball spielen." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Ein Tiefpunkt. Nach dem frühen 0:1 war die Mannschaft wie gelähmt. Es wurden wahnsinnig viele falsche Entscheidungen getroffen. Jetzt wird es ein ganz schwieriger Weg. Dafür brauche ich die richtigen Typen." > Pascal Testroet, Auer Torjäger: "Die frühe Führung war wie ein Geschenk." > Otmar Schork, Sportchef des SV Sandhausen: "Der Tiefschlag dieser Saison. Die Mannschaft kam nicht an die letzten Leistungen heran. Die zweite Halbzeit war besser, aber das 0:2 war die Entscheidung. Die Spieler sind brutal niedergeschlagen. Es zieht sich ja schon durch die ganze Saison, dass wir einen Fehler zu viel machen. Wir müssen jetzt aufmuntern. Noch sind 30 Punkte zu vergeben. Ich bleibe dabei: Sandhausen steigt nicht ab. Zu hundert Prozent. Wir schaffen es." > Dennis Diekmeier, Rechtsverteidiger: "Es ist extrem hart. Das frühe 0:1 war ein Riesen-Schock. Jetzt müssen wir alles dafür tun, um wieder aufzustehen. Ein Sieg am Sonntag in Magdeburg und wir sind wieder dran." > Jürgen Rohm, Vorstand: "Das 0:1 war tödlich." > Siegbert Moraw, ehemaliger Finanzchef: "Die Runde ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch zehn Spiele." > Georg Kletti, Bürgermeister: "Der Sturm war zu schwach. Der SV Sandhausen ist nach der Gemeinde der zweitgrößte Arbeitgeber, hier wurde eine tolle Infrastruktur geschaffen. Auch deshalb hoffe ich weiter, dass es am Ende reicht." > Denis Linsmayer: "Nach so einem Spiel fehlen einem die Argumente. Wir müssen ganz schnell lernen und die Fehler abzustellen." wob

Das war freundlich formuliert. Sandhausen zeigte die schwächste Saisonleistung, leistete sich viele Abspielfehler, war ideenlos nach vorne, anfällig nach hinten. Und ließ selbst das vermissen, was die Mannschaft in den letzten Jahren ausgezeichnet hatte und die wichtigsten Tugenden im Abstiegskampf sind: Wille, Leidenschaft und Emotionen.

Der SV Sandhausen steht nicht nur auf dem letzten Platz - gegen Aue spielte er auch wie ein Absteiger.

Nach dem meilenweit übers Tor gedroschenen Ball von Rurik Gislason (5.) dauerte es fast eine Stunde, ehe die Kurpfälzer überhaupt noch einmal aufs Gehäuse schossen: Kevin Behrens köpfte nach Diekmeiers Flanke drüber (61.). Bis dahin hätte Aue durch Iyoha (26.), Baumgart (29.), Herrmann (44.), Hochscheidt (57.) und Testroet (60.) nachlegen können.

Mit der Hereinnahme von Behrens und Korbinian Vollmann zur Halbzeit wurde Sandhausens Offensivspiel besser, aber nicht gut. Die beste Chance vertändelte Andrew Wooten (80.), weil er im Strafraum viel zu umständlich war.

Schnörkellos dagegen die Sachsen, die durch Testroet (69.) und Hochscheidt (82.) auf 0:3 erhöhten. Mit diesem Ergebnis waren die Kurpfälzer noch gut bedient.

"Tiefer geht’s nimmer", seufzte Jürgen Machmeier enttäuscht, wollte aber nicht den Stab über seine Mannschaft und Uwe Koschinat brechen. Der Trainer genieße sein Vertrauen, sagte der Präsident und erklärte: "Nachdem, was in den letzten Monaten auf die Mannschaft eingestürmt ist, war das frühe 0:1 womöglich zu viel."

Machmeier machte in Zweckoptimismus. "Jetzt erwartet keiner mehr etwas von uns", sagte er, "aber wir geben nicht auf." Zehn Spiele hat der SV Sandhausen noch Gelegenheit, sich für eine achte Saison in der Zweiten Liga zu qualifizieren, 30 Punkte sind noch zu vergeben.

Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Punkte - das ist nicht aussichtslos. Doch dazu müsste am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Fünfzehnten 1. FC Magdeburg, also jener Mannschaft, die auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, ein Sieg her. Noch eine Niederlage gegen einen direkten Mitkonkurrenten - und es wäre wohl endgültig Schicht im Schacht.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Knipping, Dieckmann (46. Vollmann) - Linsmayer, Zenga (82. Karl) - Gíslason, Förster, Schleusener (46. Behrens) - Wooten.

Aue: Männel - Cacutalua, Wydra, Kusic (68. Kalig) - Baumgart, Fandrich, Riese, Herrmann, Hochscheidt (84. Samson) - Iyoha, Testroet.

Schiedsrichter: Pfeifer (Hameln); Zuschauer: 4867; Tore: 0:1 Testroet (1.), 0:2 Testroet (69.), 0:3 Hochscheidt (82.).