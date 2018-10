Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Morgen (13.30 Uhr/direkt in Sky) steht der SV Sandhausen vor einem wegweisenden Spiel. Mit einem Sieg über den Rang-Drittletzten Arminia Bielefeld hätten die Sandhäuser erst mal Ruhe. Der Vorsprung gegenüber den Ostwestfalen würde sich auf neun Punkte vergrößern. Ein einigermaßen komfortables Polster neun Spieltage vor Rundenende. Wir haben mit Alois Schwartz ein Interview geführt, dessen zweiten Teil wir heute veröffentlichen.

In der Donnerstag-Ausgabe hatte der Trainer des SV Sandhausen darüber gesprochen, weshalb er trotz zuletzt vier siegloser Spiele nicht unzufrieden mit der Ausgangslage ist und weshalb er nicht gelten lässt, wenn man ihm vorwirft, er wolle nur Tore verhindern. Heute erklärt Schwartz sein System und plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. Der 46-jährige Fußballlehrer bestritt 85 Bundesliga- und 128 Zweitliga-Spiele.

Alois Schwartz, wie ist Ihre Vorstellung vom Fußball?

Eine stabile Abwehr ist die Grundlage. Dazu ein schnelles Umschaltspiel. auf diese Weise wurde Borussia Dortmund zweimal Deutscher Meister.

Einige Ihrer Kollegen sagen, so lange man den Ball hat, kann der Gegner kein Tor schießen.

Stimmt, aber für ein dominantes Spiel brauche ich die Spieler dazu. Wenn ich über den Kader des FC Bayern München oder des FC Barcelona verfügen würde, könnte man auch über eine andere Spielweise nachdenken.

Bei Ihnen steht die Disziplin ganz oben.

Wenn jeder macht, was er will, bricht das Chaos aus. Das ist in einer Firma nicht anders als in einer Fußball-Mannschaft.

Ihr Kollege Klaus Toppmöller hat mal gesagt, ihm sei es egal, ob einer mit einem gelben und einem roten Strumpf trainiert. Die Leistung muss stimmen.

Einverstanden. Wenn einer zehn Tore schießt, darf er auch bei mir mit gelber und roter Socke trainieren. Im übrigen bin ich kein Trainer, der alle in einen Sack steckt und gleich behandelt. Man sollte schon die individuellen Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler berücksichtigen.

Sie waren selbst 14 Jahre Profi und hatten einige Trainer. Von wem haben Sie sich am meisten abgeschaut?

Von allen ein bisschen. Am meisten gelernt habe ich von den Alten: Manfred Krafft und Rolf Schafstall. Sie haben mir die richtige Einstellung zum Beruf vermittelt. Ich war 16, als ich bei den Kickers angefangen habe, damals in der zweiten A-Jugend-Mannschaft. Neun Jahre später war ich Kapitän der Bundesliga-Mannschaft. Ich erinnere mich, als ich meinen ersten Profi-Vertrag bekommen sollte. Der damalige Präsident Axel Dünnwald-Metzler hat mich gefragt, was ich beruflich machen würde. Als ich ihm gesagt habe, eine Ausbildung zum Bürokaufmann, hat er zu meinem Entsetzen den Vertrag zerrissen. Ein Jahr später durfte ich dann unterschreiben.

Demnach haben Sie ein zweites Standbein, wenn es mit der Trainer-Karriere mal nicht weiter gehen sollte. Die Konkurrenz ist bekanntlich groß.

(lacht). Es wird schwierig als Bürokaufmann. Ich habe damals unter anderem gelernt, wie man die Rohrpost richtig bedient. Nein, mein Ziel ist es - irgendwann mal - Bundesliga-Trainer zu werden.

Dafür empfehlen Sie sich gerade beim SV Sandhausen. Sie haben Denis Linsmayer, Manuel Stiefler und Marco Thiede, Spieler aus der dritten und vierten Liga, in den Sattel gehoben. Sie fördern und fordern. Wer im Training nicht Gas gibt, muss damit rechnen, am Wochenende nicht zu spielen.

Mit guten Leistungen im Training kann man sich empfehlen. Aber es ist nicht das einzige Kriterium. Manchmal will man eine funktionierende Mannschaft nicht auseinander reißen. Es tut mir jedes Mal weh, einem Spieler zu sagen, dass er nicht dabei ist. Dafür war ich selbst zu lange Profi und weiß, wie es sich anfühlt.

Denis Linsmayer sagt, dass Sie ein sehr menschlicher Trainer sind. Sind Sie der so genannte Kumpeltyp?

Ganz bestimmt nicht. Doch wer gut arbeitet, soll auch Spaß haben. Im Sommer habe ich mal einen Waldlauf angekündigt, der endete dann nach wenigen Metern an einem Grill, den ich im Wald aufgebaut habe. Ein anderes Mal sind wir zum Schützenverein abgebogen und haben ein Wettschießen veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit noch mal vielen Dank an die Sandhäuser Schützen.

Vielleicht hilft es was morgen?

Wir müssen mit abwehrstarken Bielefeldern rechnen. Der neue Trainer Norbert Meier legt Wert auf die Defensive. Und vorne haben sie mit Fabian Klos, der auch das 1:0 letzte Woche gegen Aue gemacht hat, einen richtig guten Stürmer.