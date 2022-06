München (dpa) - Alba Berlin ist eindrucksvoll zum elften Titel in der Basketball-Bundesliga gestürmt und hat im Dauerduell mit dem FC Bayern das Double perfekt gemacht.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez gewann mit 96:81 (52:36) in der Hitze von München und entschied die Finalserie so mit 3:1-Siegen für sich. Für die Berliner war es die dritte Meisterschaft in Serie, sie gewannen zum