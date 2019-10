Von Norbert Schick

Oita. Die Home Unions von den britischen Inseln, das Rugby der nördlichen Hemisphäre, hat sich auf der WM-Bühne zurückgemeldet. Zwei Nationalteams aus Europa und zwei von südlich des Äquators stehen am Wochenende in Japan im Halbfinale. Eine Equipe in Blau hat sich gestern allerdings selbst besiegt.

Vor vier Jahren in England kamen noch alle vier Halbfinalteams aus Ländern der südlichen Hemisphäre. Dieses Mal bieten England und Wales den Schwergewichten Neuseeland und Südafrika in der Vorschlussrunde Paroli. Ob sie allerdings die All Blacks und Springboks an der Wiederholung des legendären Endspiels von 1995 hindern können, gilt als unwahrscheinlich.

Gestern saß François Pienaar, Südafrikas WM-Kapitän von 1995, in Tokio auf der Tribüne beim Viertelfinale zwischen Japan und Südafrika und sah den 26:3 (5:3)-Sieg seiner Springboks gemeinsam mit 46.830 Zuschauern. Obwohl diese WM erst in zwei Wochen zu Ende gehen wird, steht ein erster Sieger fest: Japan, nicht nur dessen Team, sondern das ganze Land. Egal, ob im Stadion oder in den Fanzonen, in den Kneipen, Bars und Restaurants, in denen das Spiel übertragen wurde, schrien die Zuschauer "Nippon, Nippon", egal welcher Nationalität sie waren. Die Springboks zeigten mit ihrem mächtigem Sturm, dem starken Halbpaar Faf de Klerk/Handre Pollard und dem Außendreiviertel Makazole Mapimpi, der an den unvergessenen All Black Jonah Lomu erinnert, den "Brave Blossoms" ihre Grenzen auf. Im Gedränge machten die Dunkelgrün-Weißen viele Meter gut und zwangsläufig Punkte.

Südafrika trifft am Sonntag auf Wales, das gestern nach einem Versuch durch Ross Moriarty plus Erhöhung von Dan Biggar kurz vor Schluss vor 34.426 Zuschaern in Oita mit 20:19 gegen Frankreich gewonnen hat. Die Equipe Tricolore - ein tragischer Verlierer.

Nach durchwachsenen Leistungen in der Vorrunde, gesegnet mit einer langen Ruhepause nach dem wegen des verheerende Taifuns abgesagten Spiels gegen England, zeigten "Les Bleus" endlich wieder den bewunderten "French Style": Unwiderstehliche Konter bis über die 22-m-Linie des Gegners, verwirrende Kombinationen, freche Einfälle wie Überkicks oder einen plötzlichen Dropkick. Die Leichtigkeit des Seins einer Dreiviertelreihe, gepaart mit dem bullenhaften Widerstand der Erste-Reihe-Stürmer, die zumeist in der Provinz des französischen Südwestens ihr sportliches Handwerk gelernt haben. Und dann dies: In der 50. Minute schlug Zweite-Reihe-Stürmer Sébastien Vahaamahina im Paket dem Waliser Aaron Wainwright brutal den Ellbogen ins Gesicht. Vahaamahina, und da nutzte ihm auch sein Versuch zur 5:0-Führung nichts, hatte mit dieser Tat alles verdorben - für sein Team, für seine Fans, und - wer die Begeisterung der Franzosen für Rugby kennt - auch für sein Land. Denn auf der WM-Bühne bleibt nichts ungesehen. Der Schiedsrichter schaute es sich mit den Assistenten, den Spielern und den Zuschauern auf der Großleinwand an und entscheidet: Rot! Mit einem Mann weniger ging Frankreich im Gedränge rückwärts, ein 19:10-Halbzeitvorsprung ging flöten und dann das Halbfinale.

Die Viertelfinals am Samstag: Ein bärenstarkes England besiegte den Erzrivalen Australien mit 40:16 (17:9) und trifft nun auf Titelverteidiger Neuseeland. Die All Blacks ließen den Atem der Zuschauer bei ihren Angriffen stocken und Irland keine Chance. 46:14 (22:0). Immerhin: Die Iren entgingen der Höchststrafe, einer Zu-null-Niederlage, und legten in der Endphase noch zwei Versuche. Im Rugby ist es Ehrensache, Punkte zu machen, selbst wenn die Partie verloren ist. Es ist wie im Leben: Da zählt auch nicht immer nur das große Ganze...