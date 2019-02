Heidelberg. (CPB) In Frankreich herrscht Aufruhr. Auf den Plätzen und Straßen bringen die "Gelbwesten", unter die sich leider verbrecherische Extremisten von Rechts und Links gemischt haben, die Regierung von Emanuel Macron in Bedrängnis. Sie streiten für bessere Lebensverhältnisse und eine gerechtere Gesellschaft und geben keine Ruhe. Und im Rugby-Verband (FFR), mit 438.144 Spielerinnen und Spielern in 1889 Vereinen, die 18.075 Trainer und Ausbilder beschäftigen, eine Großmacht im französischen Sport und im europäischen Rugby, wurde von zwei führenden Protagonisten sogar die Vertrauensfrage gestellt.

Nach dem zweiten Spieltag des Sechs-Nationen-Turniers der führenden europäischen Nationalteams haben die Franzosen null Siege, einen von zehn möglichen Punkten und ein Spielpunktekonto von -41 zu Buche stehen. Sie rangieren knapp vor Italien (0 Punkte) auf Platz fünf und sind am heutigen Samstag um 15.15 Uhr im Stade de France gegen Schottland schon wieder in Gefahr.

Die französische Fünfzehn hat ihre Fans am ersten Spieltag geschockt, als das Heimspiel gegen Wales vor 60.000 Zuschauern nach einer 16:0-Halbzeitführung mit 19:24 verloren wurde. "Psychodrama", titelte die für ihre treffenden Schlagzeilen bekannte "Midi Olympique" (Toulouse) auf gelbem Papier. Erste Zweifel an der Fähigkeit des Nationaltrainers Jacques Brunel wurden laut.

Der schnauzbärtige 65-Jährige, der die "XV de France" seit 2017 führt, lange Jahre Stürmertrainer des Nationalteams war und zuletzt Italien betreut hatte, ist besonders durch Sprachlosigkeit und die verblüffende Tatsache aufgefallen, dass er in jedem Spiel den Hakler und Kapitän Guilhem Guirado (32, Toulon) auswechselt. Ohne den Kommandanten auf dem Feld geht es stets rapide bergab. Zehn der letzten 13 Länderspiele haben die Franzosen verloren. In der Weltrangliste sind die Vizeweltmeister von 1987, 1999 und 2011 und WM-Dritten von 1995 auf den zehnten Platz abgerutscht - hinter Irland (2.), England (3.), Wales (4.) und Schottland (7.). Das ist für die starken französischen Männer ebenso peinlich wie die Tatsache, dass die Rugby-Frauen auf Rang drei stehen.

Nachdem das zweite Turnierspiel in Twickenham mit einem 44:8-Sieg Englands geendet hatte und "Midi Olympique" von einem "Waterloo" am 10. Februar 2019 schrieb, hat Brunel dem Verbandsboss Bernard Laporte - Trainer der WM-Vierten von 2003 und 2007 mit Co-Trainer Brunel - die Sinnfrage gestellt. "Du bleibst!", entschied Laporte. "Du bleibst!", entschied die Versammlung der Nationalspieler, als Guilhem Guirado im Trainingslager in Marcoussis hinwerfen wollte. Heute kommt Schottland, man darf gespannt sein...

Sechs-Nationen-Turnier, heute, 15.15 Uhr: Frankreich - Schottland; 17.45 Uhr: Wales - England; Sonntag, 16 Uhr: Italien - Irland (alle Spiele in France 2, ITV und DAZN).