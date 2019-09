Heidelberg. (tib) Kurz nach dem verlorenen Bundesliga-Spitzenspiel hatte noch niemand so richtig Lust, über die kommende Aufgabe zu sprechen. Die Enttäuschung war bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen verständlicherweise noch sehr groß, nachdem man bei der SG Flensburg-Handewitt zwar stark spielte, aber ohne Punkte die zähe Heimreise antreten musste.

"Noch sind wir alle sehr enttäuscht, weil wir gemerkt haben, dass in diesem Spiel mehr für uns drin war", sagte Uwe Gensheimer, als er in den Katakomben der Flens-Arena stand: "Aktuell hält sich die Vorfreude auf das Heimspiel noch in Grenzen, ich bin mir aber sicher, dass dies bald schon anders sein wird." Schließlich steht bereits am morgigen Dienstag Gensheimers Rückkehr ins heimische Wohnzimmer an: Wenn die Löwen um 19 Uhr den Bergischen HC in der SAP Arena empfangen, dann werden sich wohl viele Handball-Fans aus der Rhein-Neckar-Region freuen, ihren Publikumsliebling wieder im gelben Trikot in Mannheim spielen zu sehen.

Den Gegner sollte man trotz aller Euphorie aber nicht unterschätzen. Bereits in der vergangenen Saison gab der Bergische HC ein starkes Bild ab und überraschte als Aufsteiger, indem man die Spielzeit durch begeisternden Tempohandball furios auf dem siebten Platz beendete. "Wir freuen uns natürlich extrem, jetzt endlich wieder in der SAP Arena spielen zu können", sagte Jesper Nielsen an. Der Kreisläufer kündigte an, dass man für die eigenen Fans vollen Einsatz zeigen werde und alles dafür tun wolle, das erste Heimspiel erfolgreich zu gestalten: "Wir wollen unbedingt diese zwei Punkte."