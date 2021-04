Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Eine Butterbrezel hat circa 350 Kilokalorien. Das ist nicht wenig, für’s Abnehmen eher ungeeignet – ein Biss ins Laugengebäck tut der Seele aber unbestritten gut!

Es gibt viele Menschen, die gerne Butterbrezeln essen. Martin Schwalb ist da zu nennen, auch Oliver Roggisch gilt als Fan – in seiner Anfangszeit bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen brachte Coach "Schwalbe" fast täglich das Laugengebäck mit ins Training, Roggisch nahm die kulinarische Einladung dankend an. Doch seit einigen Wochen ist damit Schluss; der Sportliche Leiter selbst verriet: Er wolle abspecken und bringt nun immer seine eigenen – natürlich gesunden – Snacks mit.

Nun ja: Balsam für die Seele gab’s für die beiden Männer am Wochenende in anderer Form. Die Rhein-Neckar Löwen haben einen im zweiten Abschnitt souveränen 34:28 (16:15)-Auswärtssieg im Duell beim TBV Lemgo gefeiert, damit das vierte Bundesligaspiel in Folge gewonnen und sich nun eine kleine Pause verdient – die kommende Woche ist spielfrei, die meisten Mannheimer Profis sind mit der Nationalmannschaft im Einsatz.

Für Deutschland sollen Jannik Kohlbacher und Patrick Groetzki spielen. Beide zeigten im Lipperland, wo man mit Gedeon Guardiola auf einen alten Bekannten traf, eine ansprechende Leistung. "Kohli" machte fünf Tore, Groetzki sogar sieben. Der Rechtsaußen sagte: "Wir haben es uns etwas schwerer als nötig gemacht." Er meinte konkret, dass in den ersten 30 Minuten im Angriff noch die letzte Konsequenz und Konzentration fehlte. Einige Abspiele segelten zum Gegner, einige Bälle verfehlten das Tor, einige Spieler leisteten sich vermeidbare technische Fehler – trotzdem führte man zum Pausentee noch knapp.

"Dann haben wir es in den wichtigen Phasen gut gemacht", so Groetzki: "Deshalb kam dann auch der deutlichere Sieg zustande." Die Gründe sind schnell erklärt: Die Fehler wurden deutlich weniger, die Chancen zielstrebiger genutzt und Andreas Palicka unterstrich seine aktuell blendende Verfassung. Mit 14 Paraden (33 Prozent gehaltene Bälle) half er entscheidend mit.

In der Schlussphase ließ man sich dann nicht mehr die Butter vom Brot – oder eben von der Brezel – nehmen. Mit 42:14-Punkten liefern sich die Löwen weiterhin ein enges Rennen mit dem SC Magdeburg (38:14) und Frisch Auf! Göppingen (34:16) um den dritten Platz im Tableau der Bundesliga. Der Meisterschaftszug ist schon lange abgefahren, dahinter ist aber mittlerweile wieder alles in Butter.

Weil im Kalenderjahr nun schon unglaubliche 23 Pflichtspiele von den Löwen absolviert werden mussten, ist Schwalb über jeden spielfreien Tag erst einmal dankbar. Der Trainer sagte bei Sky: "Das gibt hoffentlich für den ein oder anderen etwas Erholung." Aber die Spieler, die zur Nationalmannschaft reisen, werden wohl noch müder zurück kommen.

Hellwach, voller Energie und überhaupt nicht müde war übrigens Lion Zacharias. Der 17-Jährige, dessen Vorname nicht besser zu seinem Arbeitgeber passen könnte, durfte in den vergangenen Wochen aufgrund der Verletzung von Kapitän Uwe Gensheimer bei den Profis reinschnuppern. Als das Spiel in Lemgo entschieden war, gab’s für den Junglöwen von "Schwalbe" die Bundesliga-Premiere. Der Linksaußen traf gleich doppelt ins Schwarze.

Ob’s als Belohnung auf dem Heimweg eine Butterbrezel gab?

Lemgo: Elisson 5/1, Kogut 1, I. Guardiola 1, Carlsbogard 9, Schagen, Timm 3, Zerbe 1, Cederholm 6, Baijens 2.

Löwen: Schmid 4/2, Kirkelokke 2, Tollbring 6/1, Lagergren 3, Groetzki 7, Nilsson 5, Kohlbacher 5, Zacharias 2.

Strafminuten: Timm 4, G. Guardiola 2 - Kohlbacher 2.

Stenogramm: 3:3 (5.), 4:7 (10.), 7:8 (15.), 8:10 (20.), 13:13 (25.), 15:16 (Halbzeit), 17:19 (35.), 20:23 (40.), 24:25 (45.), 25:29 (50.), 27:32 (55.), 28:34 (Ende).