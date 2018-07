Heidelberg. (RNZ) Im Kronauer Trainingszentrum geht es derzeit beschaulich zu: Die Handball-Stars der Rhein-Neckar Löwen sind ausgeflogen, liegen am Strand, erholen sich. Die Planungen für die neue Saison laufen dennoch bereits auf Hochtouren, ehe Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen am 17. Juli zur ersten Trainingseinheit bitten wird.

Höhepunkt der Vorbereitung ist die Teilnahme am Traumalix Dolo Cup am 11. und 12. August in Basel, an dem neben den Löwen auch der Schweizer Spitzenclub Kadetten Schaffhausen sowie der HC Kriens-Luzern und die Gastgeber des RTV 1879 Basel teilnehmen.

Den ersten Auftritt in der Halle absolvieren die Löwen am 21. Juli beim "Spiel mit den Löwen" in der Mehrzweckhalle Kronau. Der Gegner zum ersten Freundschaftsspiel der Vorbereitung wird noch ausgelost, ebenso wie eine Mannschaft, die vor dem Spiel eine Trainingseinheit mit Oliver Roggisch absolvieren wird.

Mittlerweile steht auch der Austragungsort der ersten DHB Pokalrunde fest. Drittligist TuS Fürstenfeldbruck wird die Pokalrunde ausrichten. Am 18. August treffen die Löwen um 20 Uhr auf die Gastgeber des TuS Fürstenfeldbruck. Der Sieger der Partie spielt am Folgetag um 15 Uhr dann gegen den Gewinner des Spiels TV Hüttenberg - HC Elbflorenz Dresden um den Einzug ins Achtelfinale des DHB Pokals.

Der Sommerfahrplan:

17. Juli: Trainingsauftakt

21. Juli, 19 Uhr: Freundschaftsspiel "Spiel mit den Löwen" in der Mehrzweckhalle Kronau

25. Juli, 19 Uhr: Freundschaftsspiel gegen die Rhein-Vikings in Düsseldorf (Castello Düsseldorf)

28. Juli, 17 Uhr: Freundschaftsspiel gegen die HGW Hofweier (Hohberghalle Hofweier)

30. Juli: Saisoneröffnungsfeier im Lichthof, BGV / Badische Versicherungen in Karlsruhe

2. August, 19 Uhr: Freundschaftsspiel gegen die MSG Groß-Bieberau/Modau (Groß-Bieberau)

5. August, 17 Uhr: Testspiel bei der SV Langensteinbach (Jahnhalle)

8. August, 18:30 Uhr: Testspiel gegen den HSC 2000 Coburg (HUK Coburg Arena)

11.-12. August: Teilnahme am Traumalix Dolo Cup in Basel;

22. August, 19:30 Uhr: PIXUM Super Cup gegen die SG Flensburg-Handewitt (ISS Dome Düsseldorf)

Die ersten vier Bundesliga-Spiele im Überblick:

Sonntag, 26. August: Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo

Donnerstag, 30. August: TVB 1898 Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen

Mittwoch, 5. September: Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen

Sonntag, 9. September: SG BBM Bietigheim - Rhein-Neckar Löwen

(Die Anwurfzeiten stehen noch nicht fest)