Ein Schweizer in der Luft: Löwen-Mittelmann Andy Schmid traf am gestrigen Abend siebenmal ins gegnerische Tor. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Am Ende war da vor allem eins: Erleichterung, die pure Freude über zwei Punkte, die man als Spitzenteam normalerweise schon vor Saisonbeginn fest eingeplant hat. Doch was ist dieser Tage schon normal bei den Handballern der Rhein-Neckar Löwen. Nicht viel. Und so verwunderte es nicht, dass am Donnerstag auch gegen die HSG Nordhorn-Lingen lange gezittert werden musste, ehe der 32:28 (16:15)-Heimsieg vor 6516 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena unter Dach und Fach war.

"Das", pustete Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen tief durch, "das war heute kein schöner Sieg. Am Ende sind die zwei Punkte das Wichtigste." Und weiter: "Dass wir nicht von heute auf morgen eine komplett andere Mannschaft sehen, ist klar. Aber die Reaktion war für mich erkennbar."

Herz, Kampf, Leidenschaft, Glanz – all das war in Lemgo zuletzt nicht zu sehen. Irgendwo auf der langen Fahrt nach Ostwestfalen verloren gegangen. Diesmal sollte nun alles besser werden – und das in anderer Besetzung: Gedeon Guardiola durfte mal wieder, Ilija Abutovic nicht. Auch Superstar Uwe Gensheimer saß zunächst draußen, machte Platz für Jerry Tollbring. Während Alexander Petersson wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel komplett passen musste.

Genaue Besetzung hin oder her, die Verunsicherung bei den Gelben war spürbar und am Mega-Videowürfel im "Ufo" auch ablesbar: Acht Minuten gespielt, 1:3 hinten. Gegen das Schlusslicht, gegen eine Mannschaft, die bislang zwei Pünktchen in 17 Spielen gesammelt hatte. Vor noch gar nicht so allzu langer Zeit wäre bei solch einer Konstellation ein Schützenfest in der SAP Arena vorprogrammiert gewesen.

Und jetzt? Auf den Rängen schüttelten in Gelb gehüllte Löwen-Sympathisanten die Köpfe, andere schlugen verzweifelt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Drohte hier und heute etwa der nächste Tiefschlag? Patrick Groetzki und Co. wollten das verhinderten, das sah man, das spürte man.

Doch wenn der Wurm erst mal drin ist, bekommt man ihn eben nicht mehr so einfach raus. Vor allem die Abwehr gleicht seit Wochen einer Großbaustelle. Aus einer Mauer, einst schier unüberwindbar und stark, ist ein Schweizer Käse geworden. So löchrig, so luftig. Immerhin: Es ging es mit einer 16:15-Führung in die Pause.

Und es blieb spannend. Derart nervenaufreibend, dass der Fanblock in der 40. Minute – es stand 21:20 – "Kämpfen-Löwen-Kämpfen"-Sprechchöre anstimmte. Kein Witz, die Lage war ernst, spitzte sich immer mehr zu: Nordhorn glich aus (22:22/43.), schnupperte an der Sensation. Zittern und bibbern für den badischen Anhang, der am Ende – auch dank einer besseren Löwen-Abwehr – aber doch noch sein Happy End bejubeln durfte.

Klar ist: Will man am Samstagabend ab 20.30 Uhr nicht gnadenlos vorgeführt werden, muss eine Steigerung her, wenn nicht gar eine Leistungsexplosion.

Dann heißt der Gegner nämlich Meister SG Flensburg-Handewitt. Andererseits: Die haben Donnerstag verloren. Mit 23:25 bei den Eulen Ludwigshafen.

Stenogramm: 1:3, 3:5, 6:5, 8:8, 15:12, 16:15 (Halbzeit), 18:15, 20:19, 23:22, 26:26, 30:26, 32:28 (Endstand).

Löwen: Schmid 7/1, Gensheimer 1/1, Kirkelokke 4, Lagarde 3, Tollbring 1, Mensah Larsen 3, Greotzki 4, Guardiola 1, Nielsen 4, Kohlbacher 4.

Nordhorn: Heiny 2, Weber 7/4, Mickal 3, Miedema 7, de Boer 2, Possekl 4, Pöhle 1, Kalafut 2.

Zuschauer: 6516.