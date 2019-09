Von Daniel Hund

Mannheim. Ein Handball-Fest war’s noch nicht, ein Auftritt, der Lust auf mehr gemacht hat, aber allemal: Die Rhein-Neckar Löwen schickten den Bergischen HC am Dienstag mit einer 24:30 (12:16)-Pleite im Gepäck zurück auf die Autobahn und feierten somit eine standesgemäße Rückkehr in die SAP Arena, dem Handball-Wohnzimmer der Gelben.

„Ich finde, dass wir uns heute frei geschwommen haben. Es sah alles schon viel lockerer aus als noch in den ersten beiden Spielen“, lobte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, seine Spieler, bei denen Rückkehrer Uwe Gensheimer mit neun Treffer der erfolgreichste Schütze war. Und es gab noch etwas zu feiern: Titelfavorit Flensburg kam gestern Abend nicht über ein 27:27-Remis in Wetzlar hinaus.

Diesmal gab’s keine Überraschungen: Links Uwe Gensheimer, mittendrin Andy Schmid. Die beiden Superstars der Löwen standen – anders als noch in Flensburg – in der Start-Sieben. Ruhe brachte aber auch dieser Schachzug zunächst nicht rein. Hektisch ging es los. Im Innenblock breiteten wieder Ilja Abutovic und Jesper Nielsen die Arme aus, während der einstige Abwehrchef Gedeon Guardiola auf der Bank saß. Nachdenklich sah er aus, der Spanier, enttäuscht. Und was er sah, konnte ihm nicht gefallen: Fabian Gutbrod wirbelte die Abwehr der Badener ordentlich durcheinander. Drei Versuche, drei Treffer: 4:3 für den BHC (8.).

Noch lief der Löwen-Motor nicht rund. Er stotterte und ruckelte. Ein technischer Fehler jagte den nächsten. Pässe landeten mehrfach beim Gegner, verhungerten unterwegs. So dauerte es bis zur 18. Minute, ehe die Löwen erstmals mit 7:6 in Führung gehen konnten. Wer sie besorgte? Gensheimer natürlich – Patrick Groetzki hatte ihn perfekt frei gespielt.

Und wenig später entspannte sich die Lage im Arena-Oval. Das Lachen kehrte zurück, pfeilschnell schwärmten die Löwen nun aus und zogen auf 13:8 (25.) davon. Auch dank Romain Lagarde, 22. Der Franzose kam spät, durfte erst in der 18. Minute auf die Platte und mit ihm wechselte Cheftrainer Kristjan Andresson auch die Power im Rückraum ein. Der Neue auf der Königsposition, der WM-Dritte von 2019, brachte es innerhalb von sechs Minuten auf drei Treffer. Und alle ähnelten sich: Sobald das Zeitspiel drohte, packte Lagarde die Brechstange aus, schraubte sich in der zweiten Reihe hoch und knallte den Harzball in die Maschen. An ihm werden die Löwen noch viel Spaß haben. So einen nennt man Unterschiedsspieler.

In die Pause ging es mit 16:12. Ein Vier-Tore-Polster, das beruhigte. Keine Einsatzminute hatte bis dahin übrigens Alexander Petersson. Die erste Halbzeit verbrachte er auf der Bank, die zweite dahinter: In Jeans und weißem T-Shirt. Das Problem: Der Isländer, der normalerweise im rechten Rückraum gesetzt ist, hatte sich beim Aufwärmen verletzt (Beckenblockade).

Doch es ging auch ohne ihn: Neuzugang Niclas Kirkelokke, 25, machte einen Super-Job. Das Auge für den Mitspieler oder den knallharten Abschluss – der Däne hat beides im Repertoire.

Das will er auch wieder am Samstag beweisen, dann müssen die Löwen ab 20.30 Uhr in Nordhorn ran.

Löwen: Schmid 3, Gensheimer 9/4, Kirkelokke 5, Lagarde 3, Fäth 1, Groetzki 2, Nielsen 2, Kohlbacher 5.

Bergischer HC: Darj 1, Gunnarsson 4/2, Nippes 1, Fraatz 3, Szücs 2, Gutbrod 7, Arnesson 3, Boomhouwer 2, Stutzke 1.

Stenogramm: 1:2, 3:4, 5:6, 7:6, 13:8, 16:12 (Halbzeit), 18:15, 22:17, 25:19, 27:21, 30:24 (Endstand).

Update: Dienstag, 3. September 2019, 21.11 Uhr

