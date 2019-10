Von Daniel Hund

Mannheim. Der Größte ist er nicht. Mit seinen 1,88 Metern gehört er eher zu den Kleineren unter den Riesen. Doch ein Uwe Gensheimer, 32, sticht eben trotzdem raus. Seine Spezialität: Tore. Am Sonntag befand sich "Gensel" mal wieder im Dauerfeuer-Modus, traf und traf. Beim 29:26 (15:9)-Heimsieg der Rhein-Neckar Löwen über die HSG Wetzlar knallte der Paris-Rückkehrer 13 (!) Bälle in den Gäste-Kasten. Atemberaubende Tore waren dabei. Aus den unmöglichsten Winkeln. "Ja, ich konnte heute viele Gegenstöße laufen", lächelte der wohl nach wie vor beste Linksaußen der Handball-Welt, "es lief heute ganz gut für mich."

Was auch - oder vor allem - mit Andreas Palicka zusammenhing. Der Schwede im Löwen-Kasten war nämlich on fire, hielt einen freien Wurf nach dem anderen. Vor der Pause waren sogar drei (!) Siebenmeter am Stück dabei. Selbst Kevin Gerwin, der als Comedian und Hallensprecher der Löwen normalerweise einen Spruch nach dem anderen raus haut, wirkte phasenweise ein wenig sprachlos. Palicka ließ ihn und die 8 572 Zuschauer staunend zurück. Denn Palicka kann’s nicht nur auf der Linie, nein, er kann’s auch im Spiel nach vorne: Immer wieder schickte "Palle" Gensheimer mit Mega-Bogenlampen auf die Reise, servierte ihm die Bälle millimetergenau. "Das hat er richtig gut gemacht", lobte der Knipser den Hexer.

Dass da gestern kein gelber Feiertags-Spaziergang anstand, war klar: Schließlich ist die HSG eine Mannschaft, die es sich in den letzten Jahren quasi zum Hobby gemacht hat, die Großen zu ärgern. Allerdings eher zuhause, nicht auswärts. Und so sollte es bleiben: Andy Schmid und Co. legten stark los. Die Angriffe rollten, der Ball lief, flutschte pfeilschnell durch die eigenen Reihen. In Zahlen: Löwen 6, Wetzlar 3 (8.).

Mittendrin statt nur dabei: Steffen Fäth, das Sorgenkind der letzten Wochen. Diesmal stand der Nationalspieler in der Start-Sieben, traute sich viel, traf zwar eher selten, machte seine Sache aber gut. Nach 15 Minuten ging es für ihn dann erst einmal wieder auf die Bank. Im Vorbeigehen bekam der Rechtshänder von Trainer Kristjan Andresson einen Klaps auf die Schulter und noch ein paar Tipps hinterher. Richtig gelöst wirkten die Löwen da - aber nur kurz. Danach verdunkelten sich die Mienen: Denn es wurde zäh, mehr Kampf als Glanz. Kopf-an-Kopf ging es durchs "Ufo". In die Pause stiefelten die Badener relativ entspannt. Auf sechs Treffer war man davon gezogen (15:9).

Sicherheit brachte das aber nicht. Nach dem Wechsel war es ein stetes Auf und Ab. Von 19:11 (35.), über 25:22 (51.), bis hin zum Endstand von 29:26. Drei Tore Vorsprung - geht es nach Gensheimer viel zu wenig: "Wenn man sich das Spiel anschaut, ist das am Ende zu knapp." Wirklich überrascht war der Publikumsliebling davon aber nicht. Einer wie er ist immer auf der Suche nach dem Optimum und von dem sind die Löwen noch ein gutes Stück entfernt.

Gensheimer leicht nachdenklich: "Ich würde sagen, dass wir aktuell vielleicht bei 70 Prozent unseres Leistungsvermögens sind." Man müsse noch mehr zusammenwachsen - und gerade auch im Angriff andere Lösungen finden: "Ich finde, dass wir vorne noch zu sehr vom Zusammenspiel von Andy Schmid und Jannik Kohlbacher abhängig sind. Klappt das nicht, müssen wir andere Lösungen präsentieren."

Vielleicht ja schon am kommenden Sonntag, um 13.30 Uhr, im Auswärtsspiel beim HC Erlangen.

Löwen: Schmid 1, Gensheimer 13/4, Kirkelokke 1, Lagarde 2, Mensah 1, Fäth 1, Groetzki 1, Petersson 3, Nielsen 2, Kohlbacher 4.

Wetzlar: Björnsen 3, Ferraz 2, Mirkulovski 1, Weissgerber 4/3, Öfors 3, Holst 1/1, Schefvert 2, Rubin 3, Lindskog 1, Cavor 3.

Spielfilm: 2:0, 5:2, 9:6, 10:7, 12:9, 15:9 (Halbzeit), 19:11, 19:16, 20:16, 23:19, 25:22, 29:26 (Endstand).