Von Tillmann Bauer

Mannheim. Eigentlich war bei den Rhein-Neckar Löwen alles angerichtet für eine vorzeitige Bescherung. Das Maskottchen "Conny" hatte sich als Nikolaus verkleidet, die Spieler sangen muntere Weihnachtslieder auf dem großen Videowürfel, die SAP Arena war für einen Donnerstagabend gut gefüllt - und auch der TVB Stuttgart schien als Gegner, nachdem man jüngst unglücklich aus dem Pokal ausgeschieden war, gerade richtig zu kommen.

Der 34:29-Bundesliga-Erfolg gegen die Schwaben war aber keineswegs ein gemütlicher Adventsspaziergang, vielmehr eine anstrengende Wanderung im tiefen Schnee, die die Löwen zunächst bewältigen mussten, um sich am Ende selbst zwei Punkte als Geschenk unter den Baum legen zu können.

"Wir hätten das Spiel vielleicht früher entscheiden müssen", sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch, "aber Stuttgart hat wieder lange Angriffe gespielt, wie das viele Teams machen. Da hatten wir ein paar Probleme." Aber warum taten sich die Löwen mal wieder so schwer gegen einen Gegner, der den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat?

Zum einen, weil sich die Schwaben anfangs auf ihren ehemaligen Weltmeister verlassen konnten. Torhüter "Jogi" Bitter, der sich schon in den letzten Wochen in blendender Verfassung präsentiert hatte, schien in den Anfangsminuten unüberwindbar. Viele freie Würfe ließen die Gelben ungenutzt und boten Stuttgart die Chance, die Partie offen zu halten.

Zum anderen machte der TVB offensiv einen guten Eindruck, weil er es häufig schaffte, den Kreisläufer Manuel Späth freizuspielen. Von besinnlicher Stimmung also keine Spur, es ging munter hin und her. "Wir hatten kaum Zeit zu verschnaufen und keine Regeneration", sagte Kreisläufer Jesper Nielsen, "dafür war es okay, der Sieg war wichtig."

Besser wurde es, als die Löwen konsequenter im Angriff wurden. Die schnellen Gegenstöße, die ein wesentlicher Bestandteil im Spiel der Badener sind, wurden sicher verwertet, und so hatte man das Gefühl, es würde doch noch ein gelungener Heimspiel-Abschluss werden.

Einen kurzen Schrecken gab es 20 Minuten vor dem Spielende: Als der Stuttgarter Rückraum-Hüne Dominik Weiß mit Alexander Petersson zusammenprallte, ging der Isländer zu Boden und verzerrte das Gesicht. Eine Verletzung des Leistungsträgers ist genau das, was die Löwen vor dem Spitzenspiel beim THW Kiel nicht gebrauchen können, denn im rechten Rückraum ist Petersson aktuell nicht zu ersetzen.

Mit Kühl-Akku in der Hand beobachtete er das Geschehen von der Bank aus. Erste Diagnose: Ausgekugelter Mittelfinger an der linken Wurfhand. "Der Finger war draußen, wir haben ihn direkt wieder reingemacht", kommentierte Roggisch gewohnt schmerzfrei, "jetzt ist er etwas dick. Wir müssen abwarten, was passiert."

Eingreifen konnte Petersson also nicht mehr. Seine Kollegen schafften es ohne ihn nicht, das Spiel zu einem frühen Zeitpunkt zu entscheiden. Die Löwen verwarfen weiter beste Chancen, leisteten sich simple Abspielfehler und taten sich schlichtweg schwer. "Wenn das Tempo rausgenommen wird, dann sieht das vielleicht etwas zäh aus", sagte Roggisch. Dafür habe man es aber gut gemacht.

Über die verdienten zwei Punkte darf man sich nun unter dem Weihnachtsbaum freuen und mit einem Heimsieg im Gepäck in den Flieger nach Kiel steigen.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 4, Lipovina 3, Sigurdsson 6/3, Radivojevic, Tollbring, Abutovic, Mensah Larsen 1, Fäth, Groetzki 3, Taleski 1, Guardiola 1, Petersson 5, Nielsen 3, Kohlbacher 7.

Stuttgart: Bitter, Maier - Häfner 3, Weiß 6, Schagen 3/3, Schweikardt 2, Späth 8, Markotic 1, Baumgarten, Röthlisberger 2, Oehler 1, Pfattheicher, Schmidt 8.

Stenogramm: 1:2 (5.), 4:4 (10.), 7:6 (15.), 11:9 (20.), 14:13 (25.), 17:14 (Halbzeit) - 21:16 (35.), 24:21 (40.), 25:23 (45.), 28:26 (50.), 31:27 (55.), 34:29 (Ende); Zuschauer: 8414.