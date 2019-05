Bald wird er nicht mehr für die Rhein-Neckar Löwen an der Seitenlinie stehen: Noch fünfmal coacht Cheftrainer Nikolaj Jacobsen in dieser Saison seine Mannschaft. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Mannheim. Es geht auf das Ende zu. Das merkt Nikolaj Jacobsen. Als er gestern das Handy abnimmt, um die Fragen der Rhein-Neckar Zeitung zu beantworten, ist er vorbereitet: "Es ist heute noch genau einen Monat, bis ich mein letztes Spiel für die Rhein-Neckar Löwen habe", sagt der Cheftrainer: "Ich habe aktuell genug zu tun, muss neben dem Handball viele Sachen abmelden und den Umzug organisieren." Deshalb war es dem dänischen Erfolgscoach ganz recht, dass in dieser Woche kein Spiel anstand, bevor man am Sonntag (12.30 Uhr) auswärts bei der MT Melsungen in Kassel gastiert.

Noch drei Auswärtsspiele

"Wir haben ein paar Tage trainiert, ein paar Tage Pause gemacht", lacht Jacobsen. Er klingt entspannt als er sagt, dass dies ganz angenehm gewesen sei: "Ich merke natürlich, dass es für mich bald hier vorbei ist. Aber so ist das eben im Sport. Der Fokus liegt jetzt auf den verbleibenden Spielen."

Schließlich hat man sich als Ziel gesetzt, den dritten Platz in der Bundesliga verteidigen zu wollen. Realistisch? "Puh, das wird schwierig, wir haben noch drei schwere Auswärtsspiele", schluckt Jacobsen. Neben Melsungen geht es noch nach Berlin und Leipzig.

In der SAP Arena spielt man noch gegen Frisch Auf! Göppingen und erwartet dann zum letzten Heimspiel der Saison die Eulen Ludwigshafen zum Derby. Jacobsen: "Dazu kommt, dass uns noch wichtige Spieler fehlen und Magdeburg auch noch das bessere Torverhältnis hat." Ausfallen werden die Langzeitverletzten: Kreisläufer Jesper Nielsen und Rückraumspieler Alexander Petersson.

Eigentlich, so Jacobsen, dürfe man sich keine Niederlage mehr erlauben. Publikumsliebling Jannik Kohlbacher glaubt daran. Er sagt: "Wenn wir unsere Leistung bringen, dann können wir alle verbleibenden Spiele gewinnen." Denn am vergangenen Wochenende zeigten die Löwen beim 30:15-Heimerfolg gegen den Aufsteiger SG BBM Bietigheim eine ansprechende Vorstellung.

Das Spiel wurde konzentriert angegangen und war demnach früh entschieden. "Das haben die Jungs gut gemacht", blickt Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, zurück: "Wir wissen aber auch, dass die Begegnung in Melsungen ein ganz anderes Spiel werden wird. Da dürfen wir uns kaum Fehler erlauben."

Man ist also gewarnt, möchte aber dennoch am Sonntag in der Rothenbach-Halle siegen. "Melsungen ist eine sehr physische Mannschaft", sagt Jacobsen. Er hebt vor allem Michael und Philipp Müller hervor - die Müller-Zwillingen, die ja nach der Saison beide die MT verlassen werden: "Die stellen eine großgewachsene Abwehr hin."

Das müsse man - wie immer in Melsungen - versuchen, souverän zu lösen, dann habe man eine sehr gute Chance, einen Auswärtssieg zu landen. Schließlich möchte sich der Erfolgstrainer im letzten Monat in Mannheim mit so vielen Erfolgserlebnissen wie möglich verabschieden.