Von Tillmann Bauer

Hofweier. Es war ein dankbarer erster Testspielgegner. Dass die Rhein-Neckar Löwen das Freundschaftsspiel beim Badenligisten HGW Hofweier gewinnen, war zu erwarten. Auch die Höhe des Erfolges - am Ende stand ein 39:19-Sieg - war standesgemäß. Etwas überraschend war dagegen, dass sowohl Rückkehrer Uwe Gensheimer, Neuzugang Niclas Kirkeløkke und auch Nationalspieler Steffen Fäth geschont wurden. Enttäuscht wurde aber keiner der zahlreichen Fans, die den Weg in die Hohberghalle gefunden haben, um den zweifachen Deutschen Meister aus nächster Nähe zu sehen. Schließlich war Gensheimer mit dabei - und posierte fleißig für Fotos.

"Mir hat der Auftritt gefallen. Wir sind gut im Fokus geblieben. Ziel war es, die Konzentration möglichst in jeder Situation aufrecht zu erhalten. Das hat ganz gut geklappt", sagte Kristján Andrésson. Der neue Löwen-Cheftrainer sah eine konzentrierte Leistung seiner Mannschaft, die gerade in der Abwehr so zupackte, dass der Badenligist sich immer wieder die Zähne ausbiss. Die Folge: Die Gelben liefen einen Gegenstoß nach dem anderen und schraubten damit das Ergebnis in die Höhe. Von 4:1 (3.) bis zum 15:3 (22.) lief es fast perfekt, zur Halbzeit stand es dann 18:8. Es ging flott hin und her.

So ist auch zu erklären, dass sich fast alle Löwen in die Torschützenliste eintragen konnte. Der quirlige Rechtsaußen Patrick Groetzki profitierte vom Tempospiel und war mit neun Toren bester Werfer. Sein Gegenüber, Linksaußen Jerry Tollbring, netzte achtmal. Erfreulich: Seine ersten drei Treffer für die Badener erzielte auch Romain Lagarde (3), der aus Nantes gekommen war. Tim Ganz - von den Junglöwen in den Profikader aufgerückt - traf fünfmal.

Erstmals die Mannschaft aufs Spielfeld führen durfte übrigens der Schwede Mikael Appelgren. Denn am Samstagvormittag gab der Bundesligist bekannt, dass man in die kommende Spielzeit mit einem Kapitäns-Trio gehen werde. "Einer von drei Mannschaftskapitänen zu sein, ist eine große Ehre für mich. Ich weiß selbst, wie vielseitig die Aufgaben für einen Mannschaftskapitän sind, deshalb freue ich mich, dass wir diese Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen können", wird der Torhüter in einer Pressemitteilung zitiert. Unterstützen sollen ihn dabei Andy Schmid, der im vergangenen Jahr noch Spielführer war, und Publikumsliebling Gensheimer, der schon im RNZ-Gespräch gesagt hatte: "Ich werde so oder so eine wichtige Rolle im Team einnehmen - egal, ob ich Kapitän bin oder nicht." Man hat also eine Zwischenlösung gefunden.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 1, Lagarde 3, Tollbring 8/1, Ahouansou 2, Abutovic, Mensah Larsen 3, Groetzki 9, Taleski 1, Guardiola, Petersson, Nielsen 4, Ganz 5, Kohlbacher 2.