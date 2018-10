Von Daniel Hund

Heidelberg. Groß war sie, die Enttäuschung. So groß, dass es nach wie vor schwer fällt, wieder zur Tagesordnung überzugehen. Die 27:29-Pleite der Rhein-Neckar Löwen bei Vardar Skopje, dem Champions-League-Sieger von 2017, wirkt nach.

Trainer Nikolaj Jacobsen sprach auch am Montag, also zwei Tage nach der unglücklichen Pleite, noch von einer riesigen Enttäuschung. Von einem ganz unguten Gefühl. "Wenn du ganz genau weißt, dass eigentlich viel mehr drin war, genau dann sind verlorene Spiele besonders bitter", lächelt der Däne gequält.

Doch es hilft alles nichts, das Handball-Leben muss weitergehen. Und für die Löwen tut es das ganz schnell: Schon am Mittwoch rücken sie wieder aus, raus auf die Platte. Königsklasse. SAP Arena. IFK Kristianstad. Um 19 Uhr empfangen die Gelben den schwedischen Meister.

Der hat in dieser Champions-League-Saison noch keinen Punkt geholt, ist aber nicht zu unterschätzen. Einige Talente geben sich dort die Klinke in die Hand. Und angeführt werden sie von einem alten Bekannten: Ola Lindgren, dem einstigen Löwen-Trainer. Jacobsen hat Respekt vor dem schwedischen Vorzeigeklub, aber keine Angst. Er sagt: "Ich will immer jedes Spiel gewinnen. Diesmal wird das nicht anders sein."

Die Vorzeichen sind allerdings nicht die besten. Denn da gibt es momentan etwas, dass die Konzentration auf Kristianstad ein wenig stört. Gemeint ist der THW Kiel, der Titelhamster, die einstige deutsche Übermannschaft. Am Samstag gastieren die "Zebras" bei den Löwen. Jacobsen leicht nachdenklich: "Duelle zwischen uns und Kiel sind immer sehr besonders. Klar, du solltest diese Gedanken momentan noch nicht haben. Aber irgendwie hast du sie eben dann doch im Hinterkopf."

Themenwechsel: Für die Löwen war am Montag gewissermaßen Feiertag. Denn es hat jemand verlängert, mit dem all die Erfolge aus den letzten Jahren ganz eng verbunden sind: Andy Schmid machte Nägel mit Köpfen. Der Spielmacher setzte seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier, das bis 2022 läuft. Dann ist er 39.

Der Löwen-Kapitän: "Ich kann mir nicht vorstellen in meiner Karriere noch einmal ein anderes Trikot zu tragen. Ich möchte meine aktive Karriere bei den Löwen beenden." Und weiter: "Großen Anteil an meiner Entscheidung trägt meine Familie. Sie muss sich wohlfühlen, damit ich Topleistung bringen kann."

Jacobsen hat von der Unterschrift des Schweizers nichts. Der Däne wird die Badener nach dieser Saison bekanntlich verlassen. Über die Vertragsverlängerung seines verlängerten Arms freut er sich trotzdem: "Für beide Seiten ist das eine Super-Sache", sagt Jacobsen und lacht: "Andy weiß jetzt, was er die nächsten Jahre zu tun hat." Ein Ausnahme-Könner ist er jedenfalls nach wie vor. Jacobsen geht sogar noch einen Schritt weiter: "Andy gehört zu den Allerbesten überhaupt auf seiner Position."