Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Von Wurstverkäufer Uli Hoeneß kann man halten, was man will. Während den Fußball-Boss des FC Bayern München viele verehren, sehen andere sein Auftreten sehr kritisch. Aber: Hoeneß ist nicht nur ein Freund von Lyoner, sondern auch von klaren Worten.

Als in der Champions-League-Saison 2012 bekannt wurde, dass das Endspiel in der Münchner Allianz Arena, also seinem Wohnzimmer, stattfinden soll, machte er seinen Kickern eine Ansage. Er forderte: "Da müssen wir dabei sein." Das klappte – das "Finale dahoam" ging in die Geschichte ein.

Jennifer Kettemann formulierte es diplomatischer. Die Chefin der Handballer der Rhein-Neckar Löwen sagte vor wenigen Tagen: "Natürlich wünschen wir uns den größtmöglichen sportlichen Erfolg." Am späten Dienstagabend saß die Geschäftsführerin gemeinsam mit einigen Business-Partnern auf der Tribüne des nigelnagelneuen Heidelberger SNP Dome und konnte tief durchatmen – es war entspannter als erwartet: Ein extrem starker 37:27 (19:8)-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Russen von Medwedi Tschechow reichte locker, um sich für das Finalturnier der EHF European League zu qualifizieren. Das findet bekanntlich am Wochenende des 22./23. Mai in der Mannheimer SAP Arena statt – es ist also alles angerichtet für das "Finale dahäm"!

"Das haben wir beeindruckend gelöst. Körpersprache, Einstellung, Wille – wir sind durchgängig nach vorne gelaufen", sagte Mittelmann Andy Schmid. Und er gab lachend zu: "Das war für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und der Druck wurde durch die Austragung in Mannheim nicht gerade kleiner."

Andreas Palicka überragt

Apropos Druck – im Vorfeld wurde noch vom vielleicht wichtigsten Spiel der Saison gesprochen. Doch das Team aus Mannheim gab auf dem blauen Heidelberger Hallenboden die richtige Antwort: Gegen die Russen spielten die Löwen die vielleicht besten 30 Minuten der bisherigen Saison.

Und das sah so aus: Die Abwehr war beweglich, stabil, aufmerksam und aggressiv – es war zu spüren, dass jeder Spieler brannte. Ein Beispiel? Keeper Andreas Palicka wehrte bis zur Halbzeitsirene mehr Bälle ab, als er durchließ (56 Prozent Fangquote). Er strahlte eine unglaubliche Energie aus und schickte seine Kollegen fast minütlich im Vollsprint auf den Weg nach vorne.

Parade, Gegenstoß, Tor – das Tempospiel klappte, die Russen schauten nur hinterher. Eine Elf-Tore-Führung (!) zur Pause war nicht nur eine Demonstration, sondern auch gleichzeitig eine Art Vorentscheidung. Der zweite Abschnitt war dann nur noch ein munteres Wechselspiel, Ergebnisverwaltung und Schaulaufen – mehr musste auch nicht sein.

Das Ticket für’s Final Four ist also gesichert. Soll’s jetzt auch der Titel sein? "Da gibt’s keine zwei Meinungen", sagte Trainer Schwalb. Andy Schmid war vorsichtiger. Er drückte es so aus: "Das ist der Wettbewerb, in dem wir wirklich noch etwas reißen wollen in diesem Jahr."

Ob Schmid ein Wurst-Freund ist, ist unbekannt. In Sachen klare Kante hätte er sich zumindest diesmal von Uli Hoeneß aber eine Scheibe abschneiden können.

Löwen: Schmid 7/2, Tollbring 6, Kohlbacher 6, Lagergren 1, Groetzki 4, Kirkelokke 5, Patrail 2, Lagarde 3, Veigel 2/2, Ahouansou 1.

Tschechow: Ostashchenko 1, Kosorotov 4/1, Kiselev 2, Kulak 3, Andreev 1, Furtsev 6, A. Kotov 5, K. Kotov 2/1, Maslennikov 3.

Strafminuten: Kohlbacher 2, Kirkelokke 2, Ahouansou 2 – Kornev 2, Maslennikov 2, Ermakov 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 6:2 (10.), 9:3 (15.), 12:6 (20.), 15:7 (25.), 19:8 (Halbzeit), 24:12 (35.), 25:14 (40.), 31:18 (45.), 33:22 (50.), 36:26 (55.), 37:27 (Ende).