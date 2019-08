Von Tillmann Bauer

Ludwigshafen. Als Romain Lagarde vom Spielfeld der Friedrich-Ebert-Halle an den jubelnden Fans vorbei in Richtung Kabinengang stampfte, war es noch immer extrem laut. Die Bundesliga-Auftaktpartie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Eulen Ludwigshafen, die gleichzeitig die Deutschland-Premiere des Franzosen, der vom HBC Nantes kam, war, wurde erst ein paar Minuten zuvor abgepfiffen - sowohl die Eulen- als auch Löwen-Fans machten in der stickigen Halle mächtig Lärm. Um also trotzdem die Fragen der wartenden Journalisten zu verstehen, musste sich der Rückraumspieler, der stolze 1,94 Meter misst, etwas bücken, seinen Kopf eindrehen und die Ohren spitzen. Schließlich war gerade nach diesem Spiel Lagarde ein gefragter Mann.

"Die Stimmung hier in der Halle war wirklich sehr gut, so wie in Frankreich", sagte er: "So laut habe ich es nicht erwartet. Man hat gemerkt, dass viele Löwen-Fans da waren und uns unterstützt haben. Ich bin froh, dass ich meinen Teil zu diesem Sieg beitragen konnte." Er hatte Recht. Weil im Angriffsspiel der Gelbhemden noch nicht wirklich viel funktionierte, stach der französische Nationalspieler aus der Mannschaft von Cheftrainer Kristjan Andresson heraus, indem er seine Extraklasse in kritischen Situationen kurzzeitig aufblitzen ließ. Er nahm sich den Ball, zögerte keine Sekunde und versenkte ihn kompromisslos in den Maschen. Lagarde hat Selbstvertrauen.

Der Spielverlauf belegte zwar, dass die Taktik, mit der Eulen-Trainer Benjamin Matschke seine Jungs aufs Feld schickte, durchaus aufging, die Zuschauer registrierten aber auch, dass die Hausherren durch die Härte im Spiel extrem viele Zeitstrafen kassierten. Insgesamt neunmal flog eine Eule für zwei Minuten vom Feld. "Knapp 20 Minuten in Unterzahl gegen die Löwen zu spielen, ist natürlich eine maximale Hypothek", sagte Matschke. Gefühlt, so der Übungsleiter, sei sein Team im Angriff fast immer in Unterzahl gewesen: "Ansonsten können wir auf diesem Spiel aber sicher aufbauen."

Dass die Badener einen Fehlstart im Derby vermieden, die Begegnung mit 26:23 gewannen und letztendlich auch verdient mit zwei Punkten aus Ludwigshafen abreisen konnten, lag auch an der Defensive, die über die gesamte Partie gut stand und gegen Spielende immer stärker wurde. "Dann konnten wir endlich die Gegenstöße laufen, die uns ja so gefährlich machen", sagte Andresson, der ab sofort - wie die Löwen gestern bekanntgaben - auch auf ein größeres Trainerteam zurückgreifen kann. Junglöwen-Übungsleiter Michel Abt (Videostudium) und A-Jugendcoach Daniel Haase (Trainings- und Spielvorbereitung) werden zukünftig die Profis tagtäglich unterstützen und so für eine bessere Verzahnung zwischen Bundesligateam und Unterbau sorgen.

Als Andresson - die Hände lässig in den Hosentaschen - im Presseraum stand, formulierte er sein Fazit: "Das war keinesfalls exzellent von uns. Wir können es besser - und werden es auch zeigen." Ein guter Zeitpunkt dafür wäre am Donnerstag, wenn man in Flensburg gastiert. Romain Lagarde wird sich freuen, schließlich ist die Flens-Arena in Handballdeutschland nicht gerade als leise bekannt.