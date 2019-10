Von Daniel Hund

Mannheim. Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg, unvergessliche Handball-Abende in der Endlosschleife: Als Fan der Rhein-Neckar Löwen hat man so einiges erlebt, das man gerne noch einmal herauskramt. Eine zentrale Rolle in solchen Träumen spielt dann auch immer Gedeon Guardiola, 35 Jahre alt, zwei Meter groß, Abwehrspieler von Beruf. Mit ihm als Chef in der Defensive haben die Löwen alles abgeräumt. Wie eine Wand stand der Spanier im Innenblock, schmetterte einen Angriff nach dem anderen ab.

Mittlerweile sitzt er eher. Für den Kreis-Torero heißt es Daumen drücken statt Krallen ausfahren. Gegen Wetzlar saß er wieder mal 60 Minuten auf der Bank, fieberte mit, litt aber sehr. Das sah man, das spürte man.

Als dann alles vorbei war, war Guardiola der Erste, der in die Katakomben stiefelte. Mit Riesen-Schritten stampfte er in Richtung Kabinentür. Leise grummelte er vor sich hin, wirkte sauer, angefressen, zutiefst gekränkt.

Seinen Job hatten wieder Ilija Abutovic und Jesper Nielsen gemacht. Beide breiteten im Innenblock die Arme aus. Und das machten sie richtig gut. Bärenstark war’s, wie der Serbe und der Schwede die Mitte zustellten. Auch Löwen-Trainer Kristjan Andresson lobte seine zwei Riesen explizit, trotzdem schien ihn auch ein wenig das schlechte Gewissen zu plagen: "Ich bin wirklich froh, dass ich drei so gute Abwehrspieler habe."

Sagte es und schob fast entschuldigend hinterher: "Da wir diesmal leider keine Champions League spielen, haben wir momentan nicht so viele Spiele." Oder anders: Giuardiola muss sich wohl weiter gedulden.

Der neue Abwehrchef ist jedenfalls offenbar Abutovic: Unter Andresson nimmt er eine tragende Rolle ein, ist selbst dann die Nummer eins, wenn nur mit einem echten Abwehr-Spezialisten gespielt wird.

Doch auch auf Gedeon Guardiola ist Verlass, das hat er schon mehrfach in dieser Saison bewiesen und spätestens, wenn für die Badener der EHF-Cup beginnt und damit die Spielfrequenz deutlich ansteigt, wird auch der Spanier wieder seine Einsatzzeiten bekommen. Und selbst ihm dürfte es am Sonntagabend dann doch wieder etwas warm ums Herz geworden sein, schließlich hat sich die Tabellensituation der Löwen wieder deutlich verbessert: Durch die erste Saisonpleite von Hannover in Melsungen haben die "Recken" nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Andresson-Sieben.

Und die kann man schon in Kürze im direkten Duell aufholen: Am 17. Oktober gastieren Uwe Gensheimer und Co. in Hannover.

Eine Super-Gelegenheit für das nächste dicke Ausrufezeichen im Titelkampf …