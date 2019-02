Von Tillmann Bauer

Mannheim. Andy Schmid (35) hatte sich selbst ertappt. Als der Denker und Lenker, Mittelmann, Spielgestalter, Regisseur und Kapitän der Rhein-Neckar Löwen nach dem 30:29-Heimsieg gegen Vive Kielce zur detaillierten Analyse ausholte, begann er mit den Worten: "Das war wieder ein Schritt nach vorne." Obwohl er Recht hatte - denn gegen die Polen leistete man sich zwar viele Fehler, spielte gerade im Angriff aber deutlich flüssiger als zuletzt - war Schmid mit seinem eigenen Satz nicht zufrieden. Er revidierte: "Es ist irgendwie mühsam nach jedem Spiel wieder zu analysieren, ob wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben gegen Kielce gewonnen, wenn wir jetzt nicht zufrieden sind, dann haben wir selbst ein Problem."

Ganz und gar nicht problematisch findet sein Chef die Situation, Trainer Nikolaj Jacobsen: "Besonders im Angriff haben wir richtig viele gute Lösungen gefunden", sagte er und grinste: "Diesmal haben wir cleverer gespielt, als bisher in der Saison." Er wolle nun die positiven Dinge aus dieser Begegnung mitnehmen. Auffällig war vor allem, dass Jacobsens Mannschaft viel konsequenter und zielstrebiger den Torerfolg suchte, als noch in der vergangenen Woche im weißrussischen Brest.

"Das war definitiv eine Steigerung", sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, der von seinen polnischen Gegenspielern zwar permanent beackert wurde, sich aber trotzdem als hartnäckig erwies und immer wieder die freien Räume fand: "Sowohl in Angriff als auch Abwehr haben wir sehr gut gespielt und deshalb auch verdient gewonnen."

Auf welchem Tabellenplatz die Löwen dann tatsächlich die Vorrundengruppe der Champions League abschließen, entscheidet sich dann am 2. März, wenn man zum Abschluss beim Primus FC Barcelona antreten muss. Zeitgleich spielt Kielce zuhause gegen die Ungarn aus Veszprem. Schmid: "Wir tun gut daran, erst einmal an das Achtelfinale zu denken. Wenn wir dort aber zweimal eine gute Leistung zeigen, dann werden wir weiterkommen." Die eigene Leistung sei zwar noch nicht so, dass man zu viel an das Final-Four-Turnier in Köln denken sollte, aber: "Der Traum lebt", sagt der Kapitän, "so lange dieses Ziel möglich ist, werden wir daran arbeiten und dafür kämpfen - dann ist alles möglich."

Bevor es aber zu dieser Entscheidung kommt, wird den Badenern zunächst eine kleine Pause gegönnt. Erst am kommenden Donnerstag steht das nächste Pflichtspiel beim HC Erlangen an. "Wir haben natürlich viele Spieler, die etwas angeschlagen sind nach der Weltmeisterschaft", sagte Jacobsen und Schmid ergänzte: "Vor allem für die WM-Fahrer ist diese Pause mal gut. In letzter Zeit hatten wir viele Spiele, die wieder mit vielen Reisen verbunden waren." Jetzt ist der Schweizer und seine Kollegen erst einmal wieder in der Region.

Jacobsen: "Deswegen war es wichtig, dass wir ein bisschen die Kräfte verteilen konnten. Jetzt werden wir uns die nächsten Tage schonen und die Zeit genießen." Dann sei man bereit für eine harte Woche.