Von Tillmann Bauer

Magdeburg. Es war die 44. Minute, in der sich zeigte, welche positive Entwicklung die Handballer der Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Wochen durchlaufen haben. Gerade hatte Niclas Kirkelokke, der hochbegabte, aber gleichzeitig auch unerfahrene dänische Rückraumspieler der Badener, den Ball aus eigentlich ungefährdeter Ausgangsposition in die Hände von Matthias Musche, dem Magdeburger Urgestein, geworfen. Die Quittung kam prompt hinterher: Ein schnelles Gegentor und der damit verbundene ohrenbetäubende Jubel aller Anhänger, die es mit dem SCM hielten. Der Traditionsverein aus dem Osten war nun mit 21:19 in Führung, das Spiel drohte zu kippen - und die Löwen drohten die Nerven zu verlieren.

Doch es kam anders. Anstatt hektisch zu werden, wusste Löwen-Trainer Kristjan Andresson, der sowieso in jeder Situation wie der Ruhepol schlechthin wirkt, was zu tun ist. Der Isländer gab Kirkelokke, der bis zu diesem Zeitpunkt ein starkes Spiel machte, sich dann aber durchaus von der Kulisse beeindrucken ließ, eine Verschnaufpause und beorderte Routinier Alexander Petersson, der mit seinen 39 Jahren schon so einige enge Spiele entschieden hat, auf das Feld. Der Rest ist Geschichte: Kalt wie eine Hundeschnauze drehten die Löwen das Spiel noch einmal und traten teilweise so abgezockt auf, wie man es nur aus den so erfolgreichen zwei Meisterjahren kannte.

"Es waren nur zwei Tore, die wir zurücklagen", erinnerte Übungsleiter Andresson nach dem Spitzenspiel: "Ich bin deshalb sehr glücklich darüber, dass wir auch in dieser Situation - in dieser Halle - die Ruhe bewahrt und uns nicht von unserem Konzept abbringen lassen haben. Das war mir schon sehr wichtig." Man sei cleverer gewesen als die Hausherren aus Magdeburg, bekräftigte der Trainer: "Darum finde ich auch, dass wir diese zwei Punkte mehr verdient haben."

So richtig aussprechen konnte er das schwierige deutsche Adjektiv "erfolgshungrig", das seine Mannschaft aus seiner Sicht perfekt beschreibe, zwar noch nicht, was es aber bedeutet, weiß der Isländer nur zu gut: "Meine Spieler wollen alle besser werden und gemeinsam jedes Spiel gewinnen. Man merkt das."

Als Petersson nach dem Spiel im Kabinengang die Medienvertreter fragte, ob das nächste Duell mit der MT Melsungen (Donnerstag, 19 Uhr) ein Heim- oder Auswärtsspiel sei, merkte man ebenfalls deutlich, wie sehr die Konzentration auf der Begegnung in Magdeburg lag. Petersson, der schon dreimal zum attraktivsten Isländer gewählt wurde, lachte: "Ja, da sieht man mal, wie es ist. Wir schauen wirklich nur von Spiel zu Spiel."

Und das nächste findet in Melsungen statt, genauer: in der Rothenbach-Halle in Kassel. Coach Andresson weiß das. Er sagt: "Das ist das nächste extrem schwere Auswärtsspiel, da müssen wir wieder auf einem ähnlich hohen Level agieren, um dort gewinnen zu können." Der Trainer erwartet - obwohl bei der MT seit dieser Saison nicht mehr die Zwillinge Philipp und Michael Müller auflaufen - ein sehr körperbetontes Duell: "Jedes Spiel ist anders. Jetzt genießen wir erst einmal die Situation und gehen dann voll fokussiert in die Partie gegen Melsungen. Wir wissen, was wir können."

Ein Satz, der zeigt, dass die Rhein-Neckar Löwen eine Menge Selbstvertrauen getankt haben.