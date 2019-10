Von Daniel Hund

Mannheim. Ein bisschen Handball schauen, mit einem Bierchen in der Hand Derby-Atmosphäre aufsaugen und ganz entspannt den Tag der Deutschen Einheit einläuten. Das war ein guter Plan. Einer, den sicher einige hatten, die am Mittwochabend in der Mannheimer SAP Arena vorbeischauten. Doch der wurde durchkreuzt: Entspannend ist nämlich anders, richtig stressig war’s, extrem nervenaufreibend. Der Außenseiter aus Göppingen spielte mit, kam nicht zum Gratulieren, sondern zum Gewinnen. Die Schwabenpfeile waren on fire, kämpften sich bis in die Verlängerung der Achtelfinal-Partie im DHB-Pokal, ehe die Rhein-Neckar Löwen dann doch noch mit 36:34 (29:29, 14:16) gewannen.

"Ein echter Pokalfight", pustete Oliver Roggisch tief durch. Mit hochrotem Kopf stiefelte der Sportliche Leiter der Badener danach in die Katakomben und war vor allem eins: erleichtert. "Kompliment an Göppingen, sie haben es uns ganz schwer gemacht." Dank ihnen wurde es ein unvergesslicher Pokal-Abend. Auch Patrick Groetzki schwärmte. Der rechte Flügelmann der Löwen: "Also das letzte Mal, dass hier so eine Stimmung auf den Rängen war, war als wir Meister wurden."

Was er meinte? Die Standing Ovations, das Dauerfeuer von den Rängen. Die Fans, auch wenn es nur ein Unterrang-Spiel vor 3753 Zuschauern war, gaben in der Verlängerung Vollgas, brüllten ihre Löwen zum so wichtigen Derby-Sieg.

Aber so schön das Nervenspiel mit Happy End letztlich auch war, es hatte eine unschöne Vorgeschichte. Die Anfangsphase war eine zum Vergessen: Fünf Minuten gespielt - 1:5 hinten. Erste Sorgenfalten breiteten sich da bereits aus. Bei Roggisch waren sie nicht zu übersehen. Der lange Blonde rutschte unruhig auf der Bank hin und her. Den Grund für den Stotterstart, der sich eigentlich durch die komplette erste Halbzeit zog, lieferte Kapitän Andy Schmid. Er sagte: "Da hat bei uns leider die Einstellung gefehlt, das darf einfach nicht sein." Und weiter: "Es geht nicht, dass wir erst richtig loslegen, wenn wir mit fünf Toren hinten liegen."

Normalform erreichte gestern über die vollen 70 Minuten kaum einer. Groetzki vielleicht mal ausgenommen. Mit Spaß war der bei der Sache, raste die Außenbahn nur so hoch und runter, schoss wichtige Tore - insgesamt sechs - und sprühte nur so vor Spielwitz. Messerscharf analysieren kann "Johnny" noch dazu: "Läuferisch und kämpferisch war das in den ersten 30 Minuten deutlich zu wenig", holte tief Luft und lächelte plötzlich: "Aber momentan überwiegt natürlich die Freude, denn es war schon ein toller Fight."

Und den gewannen vor allem die alten Haudegen, die die schon ewig zum Rudel gehören: In der Verlängerung riss Schmid das Spiel an sich, dachte, lenkte, traf - spulte das volle Programm ab. Genau wie Alexander Petersson, mittlerweile 39 Jahre alt, der den Göppingern am eigenen Kreis Knoten in die Beine spielte.

So emotional und ergreifend das Finish auch war, es wirft Fragen auf. Vor allem die: Warum schwanken die Löwen in ihren Leistungen derart extrem - Weltklasse und Mittelmaß wechseln sich munter ab? Das hängt wohl vor allem mit der Integration der Neuen zusammen. Gerade die Rückraum-Asse Niclas Kirkelokke, 25, und Romain Lagarde, 22, zünden derzeit nur selten. Trainer Kristjan Andresson ist das natürlich nicht entgangen, Sorgen macht sich der Isländer aber nicht. "Sie sind beide noch sehr jung, müssen sich erst noch an die Bundesliga gewöhnen, aber das wird kommen." Sagt er.

Vielleicht platzt bei beiden ja schon am Sonntag (16 Uhr) wieder der Knoten. Dann hat die Löwen der Bundesliga-Alltag wieder. Die HSG Wetzlar kommt und mit ihr wohl Schwerstarbeit für Uwe Gensheimer und Co.: Anfang September krallte sich die HSG beim 27:27 gegen Meister Flensburg einen Punkt und am Mittwoch hätte man beinahe den THW Kiel aus dem Pokal gekegelt. Der Rekordmeister kam mit einem blauen Auge davon und gewann im Schluss-Spurt mit 26:25. "Das wird ein hartes Spiel, in dem wir viel arbeiten müssen", sagt Groetzki, "und am Ende wollen wir natürlich gewinnen."

Stenogramm: 0:2, 1:5, 3:7, 9:10, 12:15, 14:16 (Halbzeit), 15:16, 17:21, 20:21, 22:22, 24:23, 26:23, 26:25, 28:27, 29:29 (60. Minuten), 31:29, 33:31 (1. Verlängerung), 35:32, 36:34 (Endstand).

Löwen: Schmid 10/1, Gensheimer 4/1, Kirkelokke 2, Groetzki 6, Guardiola 1, Petersson 5, Nielsen 1, Kohlbacher 7.

Göppingen: Theilinger 3, Kneule 3, Heymann 7, Bagersted 1, Peric 2, Sörensen 4, Schiller 7/1, Zelenovic 2, Kozina 5.