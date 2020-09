Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Manche Dinge bleiben geheim. Dass Andreas Palicka seinem Freund, Torwartkollegen und schwedischen Landsmann Mikael Appelgren etwas zum Geburtstag geschenkt hat, gab er zu, was es aber war, verriet er nicht. Beim 39:24-Sieg der Rhein-Neckar Löwen über die SG BBM Bietigheim beim BGV Handball Cup bildete Palicka ein Gespann mit dem jungen Niklas Gierse aus der zweiten Mannschaft – Geburtstagskind Appelgren, der leichte Probleme mit der Schulter hatte, schaute sich das einseitige Spiel von der Tribüne an. Er saß neben Andy Schmid, der ebenfalls angeschlagen fehlte. Die beiden flachsten, machten Scherze – die Laune war gut.

So stand auch Palicka mit einem breiten Grinsen in den Katakomben der Göppinger EWS Arena zum Gespräch mit den Medienvertretern bereit. "Wir bauen etwas auf, wir sind alle viel freier", sagte er: "Ich finde, das sieht man auch." Tatsächlich ist die Stimmung beim badischen Bundesligisten seit dem Trainerwechsel in der vergangenen Saison von Kristjan Andresson zu Martin Schwalb durchweg positiver. "Natürlich liegt das auch am Trainer", so Palicka: "Letztes Jahr ist einfach in die Hose gegangen. Jetzt sind wir alle lockerer, jeder ist nicht mehr nur mit sich selbst beschäftigt – wir sind eine Mannschaft."

Martin Schwalb hat es in der Vorbereitung geschafft, einen verschworenen Haufen zu formen. Auch wenn man gegen Bietigheim kaum gefordert war, machten die Löwen weiter Druck, als die Begegnung schon lange entschieden war. Es war Zug und Tempo drin, die Badener testeten eine neue, offensivere Abwehrformation, die Motivation war bei allen Beteiligten zu spüren. Schwalb: "Das ist eine schöne Abwehrvariante, die gut zu unserer Mannschaft passt. Wir haben viele gute Leute dafür in unseren Reihen."

Anspruchsvoller wird dann schon die nächste Aufgabe am Freitag (17.30 Uhr), wenn man im Halbfinale in Ludwigsburg dem Bundesliga-Konkurrenten Frisch Auf! Göppingen gegenübersteht. Ob die Löwen sich für das Finale qualifizieren und am Sonntag sogar um den Titel des Vorbereitungsturniers spielen können?

Auch wenn Andreas Palicka gut gelaunt war, wird es den Schweden sicher nerven, sollten es die Löwen nicht schaffen. Auf die Frage, ob sich seine Kollegen und er schon ein Saisonziel gesetzt haben, sagte er nur: "Ich will immer gewinnen, das kann ich Euch sagen. Das wird eine mega interessante Saison. Es wird spannend zu sehen, wie man mit dem neuen Druck klarkommt. Es geht für viele Teams auch um den Heimvorteil – wie geht man damit um, wenn man plötzlich keine Zuschauer hat?" Palicka ist sich sicher: "Das wird auf jeden Fall eine Saison, die in die Geschichtsbücher eingehen wird."