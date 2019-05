Von Tillmann Bauer

Kassel. Blaue T-Shirts haben meist Reservespieler an. Zumindest dann, wenn die Rhein-Neckar Löwen in Gelb spielen, was sie gewöhnlich tun. Sie tragen diese, weil sie nur selten zum Einsatz kommen oder angeschlagen sind und man nicht unbedingt damit rechnet, dass sie in den nächsten Minuten ins Spielgeschehen eingreifen werden. So auch am Sonntag, als die Badener in der ausverkauften Rothenbach-Halle in Kassel einen verdienten 26:23-Sieg gegen die MT Melsungen einfuhren. Andy Schmid trug gut 45 Minuten so ein blaues T-Shirt.

Weil der Schweizer - normalerweise Stammspieler, Leistungsträger und Tormaschine - einen gebrauchten Tag erwischte und folglich von Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen auf die Bank beordert wurde, durfte man sich auf Seiten der Löwen nicht nur über zwei Punkte und den verteidigten dritten Tabellenplatz freuen, sondern auch über eine besondere Erkenntnis: Es geht auch ohne Schmid. Zumindest zeitweise.

"Das war wichtig für die Mannschaft. Wir konnten zeigen, dass wir auch ohne unseren Denker und Lenker richtig guten Handball spielen können", war Jacobsen zufrieden, während Kreisläufer Jannik Kohlbacher noch mal betonte, dass Andy Schmid der beste Mittelmann der Welt sei: "Heute hat es zwar ohne ihn funktioniert, aber auf Dauer ist er nicht zu ersetzen."

Dennoch, es war viel los auf dem Parkett. Als Anhänger des Löwen-Rudels hatte man in der Anfangsphase nicht viel zu lachen. Das Angriffsspiel stockte, die Melsunger Defensive um Nationalspieler Finn Lemke hatte großen Spaß daran, die Messehalle mit aggressiven Abwehraktionen zum Anfeuern zu animieren. Dazu kam, dass fast jeder Ball, der auf das Gehäuse der Melsunger flog, von Schlussmann Nebojsa Simic gehalten wurde. Die Quittung: Ein 1:4-Rückstand nach fünf Minuten.

"Ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Energie erwartet", sagte Jacobsen. Die Abwehr sei - bis zur Umstellung nach 15 Minuten - nicht aggressiv genug gewesen und der Angriff zu fehleranfällig. Was meinte er konkret? Kohlbacher wurde am Kreis von seinen Gegenspielern so stark beackert, dass er schon nach sechs Minuten sein zerrissenes Trikot auswechseln musste. Er lachte: "Es ist ja bekannt, dass man in Melsungen vielleicht ein bisschen mehr auf die Fresse bekommt, aber insgesamt darf man sich da nicht beschweren."

Wer dafür im Angriff zündete wie eine Rakete, war Steffen Fäth. Der Halblinke feuerte aus jeder Lebenslage und half seiner Mannschaft damit, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Schon zur Halbzeit hatte er siebenmal getroffen. Den 12:12-Ausgleich - kurz vor dem Seitenwechsel - erzielte aber nicht Fäth, sondern Vladan Lipovina, der für Schmid eingewechselt worden war und vor allem im zweiten Durchgang aufblühte. Völlig unaufgeregt schleuderte er den Ball Angriff für Angriff unter die Latte. Zudem leitete Mads Mensah Larsen das Angriffsspiel geschickt und Andreas Palicka, der den Vorzug gegenüber dem ehemaligen Melsunger Mikael Appelgren erhielt, wurde im Löwen-Tor zum entscheidenden Faktor. "Fast jede Entscheidung von Niko hat heute gefruchtet", lobte auch der Sportliche Leiter Oliver Roggisch den Löwen-Trainer: "Dass er Andy fast komplett rausnimmt, kommt auch nicht so häufig vor - aber es hat geklappt."

Es waren an diesem Sonntag eben mehrere Personen, die großen Anteil am Auswärtssieg hatten. Als Schmid in die Kabine stiefelte, grinste er: "Ich sage heute lieber mal nichts."

Melsungen: Sjöstrand, Simic - Maric 4, Lemke 3, Reichmann, Ignatow, Kunkel 4, Mikkelsen 6/3, Danner, Müller P., Schneider, Allendorf, Birkefeldt 5, Müller M., Sidorowicz, Pavlovic 1.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid, Lipovina 5, Sigurdsson 1, Röller, Radivojevic, Tollbring 2/1, Abutovic, Mensah Larsen 3, Fäth 8, Groetzki 2, Taleski 1, Guardiola, Kohlbacher 4.

Spielfilm: 4:1 (5.), 9:5 (15.), 11:9 (23.), 13:12 (Halbzeit), 16:17 (37.), 17:21 (43.), 18:23 (49.), 20:26 (55.), 23:26 (Ende).

Strafminuten: Lemke 2, Müller M. 2 - Kohlbache

Zuschauer: 4300 (ausverkauft)

Update: 21 Uhr, Sonntag, 12. Mai 2019