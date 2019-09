Gut gebrüllt, Löwe: Uwe Gensheimer und Co. siegen im Spitzenspiel in Magdeburg. Ein Fingerzeig für die Konkurrenz? Foto: Steffen Hoffmann

Von Tillmann Bauer

Magdeburg. Die Identifikationsfigur der Rhein-Neckar Löwen ließ einen Urschrei los. Uwe Gensheimer war einer der letzten, der in den engen Kabinengang der Magdeburger Getec-Arena kam, und brüllte seine ganze Freude über den sehr starken und extrem wichtigen 32:28-Auswärtssieg beim SC Magdeburg spontan heraus. Kristjan Andresson, Gensheimers Trainer, stand da gerade mit einem breiten Grinsen im Gesicht vor der Gästekabine, um den mitgereisten Medienvertretern seine Meinung zum Coup mitzuteilen. Bei Gensheimers Jubelschrei zuckte er schlagartig zusammen.

Auch wenn Andresson in den 60 Minuten zuvor fast durchgängig ohrenbetäubenden Lärm von der Tribüne aushalten musste, war er nun, in seiner inneren Ruhe, überrascht. Es folgte eine herzliche Umarmung beider Akteure. "Ich bin unfassbar stolz auf meine Jungs", sagte Andresson: "Heute haben wir in den schwierigen Situationen die Nerven behalten und sind cool geblieben. Das zeigt den Charakter der Mannschaft." Schließlich zählt die Atmosphäre in der Magdeburger Halle zu den beeindruckendsten der ganzen Handball-Bundesliga; gleichzeitig gilt es deshalb als unglaublich schwierig, dort zu punkten.

"Aber wir haben uns nicht von unserem Weg abbringen lassen", sagte Routinier Alexander Petersson. Der Isländer sorgte vor allem in der Schlussviertelstunde dafür, dass die Badener im Angriff auch von der rechten Seite Torgefahr ausstrahlten: "Der Trainer schenkt uns großes Selbstvertrauen, deshalb waren wir auch in der entscheidenden Phase niemals verunsichert."

Tatsächlich, die Löwen schafften es, weil sie eine richtig fokussierte Leistung zeigten und sich nur in ganz wenigen Situationen von der Kulisse beeindrucken ließen, die hitzige Halle zu beruhigen. Denn zunächst war es nur laut, weil sich die Magdeburger Zuschauer über jegliche Schiedsrichterentscheidungen beschwerten; für Ruhe sorgten im Löwen-Angriff vor allem Andy Schmid und Jannik Kohlbacher. Im Zusammenspiel glückte es fast im Minutentakt, eine Lücke in die Magdeburger Deckung zu reißen. Es war schon überraschend, wie frei der Nationalspieler teilweise vor dem Tor auftauchte.

"Gefühlt zählt dieser Sieg mehr als zwei Punkte", sagte Schmid: "Wir haben heute schon irgendwie reifer gespielt. Es wäre nicht verdient gewesen, wenn wir keine Punkte bekommen hätten." Was der Schweizer, der aufgrund einer verlorenen Wette momentan blondierte Haare hat, damit meinte war, dass es den Löwen auch im Angriff immer wieder gelang, in den richtigen Situationen aufs Tempo zu drücken, gleichzeitig aber auch clever die Geschwindigkeit aus der Begegnung zu nehmen, wenn es für sie selbst notwendig war.

Apropos Tempo: Man merkte auch diesmal deutlich, welche Philosophie der neue Löwen-Coach verfolgt. Es war beeindruckend zu sehen, wie konsequent man nach eigenem Ballgewinn in den Gegenstoß ging. "Weil wir in der Abwehr gut gearbeitet haben, konnten wir uns einige Bälle erobern und dadurch leichte Tore erzielen", sagte der Übungsleiter: "Das hat Magdeburg natürlich weh getan." Schließlich sind es sonst die Handballer aus Ostdeutschland, die für ihr Gegenstoß-Spiel gefürchtet sind. Man hatte diesmal quasi den Spieß umgedreht.

Magdeburg: Thulin, Green - Musa, Chrapkowski 2, Musche 6, Steinert, Pettersson, Hornke 4/4, Kuzmanovski, Schmidt 1, Mertens, Lagergren 5, O’Sullivan 4, Bezjak 5, Damgaard 1.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 4, Gensheimer 6/3, Kirkelokke 3, Lagarde 3, Tollbring, Abutovic, Mensah Larsen 4, Fäth, Groetzki 2, Guardiola 2, Petersson 2, Nielsen, Ganz, Kohlbacher 7.

Spielfilm: 2:5 (7.), 9:9 (19.), 10:12 (25.), 13:14 (Halbzeit), 20:19 (42.), 26:27 (56.), 28:32 (Endstand).

Strafminuten: Bezjak 2, Chrapkowski 2 - Kirkelokke 2, Petersson 2, Kohlbacher 2.