Die Lage in der Handball-Bundesliga ist ernst: Löwen-Managerin Jennifer Kettemann und Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning müssen sich aber zunächst weiter gedulden. Fotos: dpa

Von Michael Wilkening

Mannheim. Es dauerte nur ein paar Wochen, um Jennifer Kettemann zu verdeutlichen, dass eine Niederlage auf dem Feld nichts ist im Vergleich zu grundsätzlichen Existenzsorgen für einen Handball-Klub. Ende Februar sahen sich die Rhein-Neckar Löwen und ihre Geschäftsführerin gezwungen, auf die sportliche Talfahrt in der Bundesliga zu reagieren und Trainer Kristjan Andresson zu entlassen. Für den Isländer kam Martin Schwalb und mit ihm die Hoffnung auf eine Trendwende.

Die handballerische Fortentwicklung ist im Moment aber nur noch zweitrangig, denn die Badener geraten wie viele andere Vereine der Bundesliga durch die Corona-Pandemie in existenzielle Nöte. Der Fortbestand des Deutschen Meisters von 2016 und 2017 könnte in den kommenden Wochen auf dem Spiel stehen, deutete Kettemann zuletzt an.

"Sollte die Saison abgebrochen werden, fehlen uns die Einnahmen aus fünf Bundesliga- und zwei EHF-Cup-Heimspielen – das tut uns schon sehr weh. Zumal wir auch nicht wissen, welche Forderungen von Fans, Sponsoren und Partnern noch kommen, welche bereits Tickets beziehungsweise Werbeleistungen für diese Spiele erstanden haben", erklärt die Geschäftsführerin.

Die Löwen zählen zu den gesundesten Klubs in der Liga, aber die Badener sind nicht davor geschützt, durch monatelange Einnahmeausfälle in die Bredouille zu geraten. Zudem sorgt die aktuelle Situation durch das Coronavirus dafür, dass nicht klar ist, wann die Löwen und mit ihnen die gesamte Liga den Spielbetrieb in regulärem Umfang aufnehmen können. "Klar scheint zu sein, dass zumindest auch der Start der Spielzeit 2020/21 noch unter dem Eindruck der aktuellen Corona-Krise stehen wird. Auch hier müssen wir mit deutlichen Einbußen rechnen", vermutet Kettemann.

Die Löwen sind einer der größten Klubs der Handball-Bundesliga, die Probleme innerhalb der 18 Vereine sind aber alle ähnlich. Vom aktuellen Tabellenführer THW Kiel bis zum abgeschlagenen Schlusslicht Nordhorn sind alle darum bemüht, die Einnahmeausfälle durch die Spielpause abzufedern. "Bei uns helfen alle mit", sagt Lisa Heßler von den Eulen Ludwigshafen. Die Geschäftsführerin verantwortet das kleinste Budget der Erstligaklubs und bis zur Corona-Pandemie kämpften die Eulen als Vorletzter um den Klassenerhalt. Jetzt ist daraus ein Kampf ums Überleben geworden. "Wir haben Kurzarbeit angemeldet", berichtet Heßler.

Es ist wahrscheinlich, dass sich die Klubs und die Verantwortlichen der Handball-Bundesliga (HBL) bald darauf einigen, die Saison abzubrechen. Im Moment ist nicht vorstellbar, dass die Liga den Spielbetrieb in ein paar Wochen wieder aufnehmen kann. Die Partien ohne Zuschauer auszutragen, würde die Sorgen der Vereine erhöhen, denn die Einnahmeausfälle blieben bestehen, gleichzeitig wäre die Möglichkeit dahin, durch Kurzarbeit die Ausgaben zu drosseln. "Es wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, dass wir noch einmal spielen", glaubt Heßler. Vermutlich wird die HBL dem Beispiel der französischen Liga folgen, die gerade die Saison abgebrochen hat.

Ein Saison-Aus wäre für die meisten Klubs der ersten und zweiten Liga vorläufig die beste Option, um bis zum 30. Juni eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Die Sorgen wären damit aber nicht verflogen, sondern auf die Zeit danach vertagt. "Ab dem 1. Juli müssten wir die Situation neu bewerten", sagt Heßler von den Eulen Ludwigshafen. Auch bei den anderen Klubs ist die Lage ernst. Bei den Löwen werden Gedanken in alle Richtungen durchgespielt, auch hinsichtlich einer Insolvenz. "Noch ist dieses Szenario nicht real, aber wir müssen uns natürlich auch mit diesem Horror-Szenario auseinandersetzen", sagt Kettemann.

Die HBL hat auf die besonderen Umstände reagiert und allen Klubs der ersten beiden Ligen die Lizenz für die nächste Saison erteilt. Das bedeutet aber nicht, dass die Vereine in der Lage sein werden, wirtschaftlich durchzuhalten. Offen sagt es im Moment niemand, aber es droht in den kommenden Monaten eine Pleitewelle bei den Handballern. Die Sponsoring-Einnahmen werden wegen der Corona-Folgen der Unternehmen zurückgehen und es ist unklar, ab wann es wieder Zuschauereinnahmen gibt.

"Ich glaube, es ist realistisch, dass wir die Ausgaben insgesamt um 30 bis 40 Prozent reduzieren müssen", sagt Bob Hanning. Der Manager der Berliner Füchse denkt bereits Szenarien für die kommende Spielzeit durch, nachdem er mit seinem Klub durch Einsparungen und Gehaltsverzichte "sicher bis in den Juli" kommt. Keine hektischen Entscheidungen, sondern durchdachte Lösungsstrategien seien entscheidend. "Außerdem werden wir das nur gemeinsam hinkriegen", fordert Hanning größtmögliche Solidarität innerhalb der Liga.

Für die Berliner Füchse schließt Bob Hanning im Moment das Thema der Planinsolvenz aus, aber für andere Klubs hält er das Modell für eine sinnvolle Lösung. "Der eine oder andere Verein wird das machen müssen", sagt der Macher der Berliner. Andernfalls drohen viele Klubs wegzubrechen. "Das ist doch auch keine gute Perspektive, wenn nur fünf oder sechs Vereine übrig bleiben", erklärt Hanning. Für sich selbst hat er entschlossen, sich nicht alleine mit Horror-Szenarien zu beschäftigen: "So bitter das jetzt für alle ist. Solche Krisen bieten immer auch Chancen."