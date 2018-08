Rouen. (miwi) Die Entscheidung von Dagur Sigurdsson beim Auftaktspiel gegen Ungarn war ein Fingerzeig. Der Trainer der deutschen Handballer beorderte beim wichtigen ersten Match bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gegen die Magyaren Patrick Groetzki in die Startformation, der mit einer guten Leistung zeigte, dass auf ihn Verlass ist. Der Mann von den Rhein-Neckar Löwen ist auf dem Weg, den Status der Nummer eins wiederzuerlangen, den er vor einem Jahr verletzungsbedingt verlor. Jetzt könnte er von einer Verletzung eines Mitspielers profitiert haben.

Es musste Groetzki wie ein schlechter Scherz vorgekommen sein. Jahrelang war der Rechtsaußen in der Nationalmannschaft die Nummer eins auf seiner Position, ehe er sich wenige Wochen vor der Europameisterschaft in Polen das Wadenbein brach. Groetzki war oft dabei, wenn die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) enttäuschte. Diesmal saß er vor dem Fernseher, als das Team überraschte, über sich hinauswuchs und den Titel gewann. Rechtsaußen Tobias Reichmann avancierte zudem zu einem der Shootingstars und war fortan für Trainer Dagur Sigurdsson gesetzt, wenn es wichtig wurde.

"Tobi hat bei der EM richtig stark gespielt. Es gab keinen Grund, ihn danach rauszunehmen", sagt Groetzki im Rückblick. Der gebürtige Pforzheimer ist ein Teamplayer, niemals würde er eigene Interessen über die der Mannschaft stellen. Enttäuschend war es für ihn dennoch, seinen Platz verloren zu haben, ohne gegensteuern zu können.

Die verpasste EM durch die Verletzung war letztlich ausschlaggebend dafür, dass Groetzkis größter Traum ein paar Monate später gleichzeitig eine seiner größten sportlichen Niederschläge wurde. Schon als Kind hatte er sich ausgemalt, einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein und seit dem Beginn seiner Profilaufbahn immer wieder davon gesprochen, dass eine Teilnahme beim Olympischen Handballturnier eines seiner größten Ziele sei. Der sportverrückte Groetzki wollte einmal ein Teil dieser Familie sein, die sich alle vier Jahre trifft.

Zunächst hatte sich dieser Wunsch erfüllt, denn Sigurdsson nominierte ihn für die Spiele in Rio de Janeiro, Groetzki war bei der Eröffnungsfeier dabei, spielte in den ersten beiden Spielen aber keine einzige Sekunde. Vor dem dritten Match gab es den mentalen Tiefschlag, als der Bundestrainer ihn gegen Steffen Weinhold austauschte. Die Olympischen Spiele waren für den Rhein-Neckar Löwen von einem Moment auf den nächsten vorbei. "Das zählt zu den größten Enttäuschungen, ganz klar", erklärt der Rechtsaußen. Wie groß das Loch war, in das er fiel, verrät Groetzki nicht. Es muss tief gewesen sein.

Als Medaillengewinner fühlt er sich nicht, obwohl Deutschland in Rio Bronze holte. "Um den Olympischen Traum richtig zu erleben, müsste ich noch einmal dabei sein", sagt Groetzki offen. In dreieinhalb Jahren besteht die nächste Chance bei den Spielen in Tokio, doch soweit schaut er nicht nach vorne.

Der Linkshänder ist im Moment ganz alleine damit beschäftigt, eine erfolgreiche Weltmeisterschaft zu spielen und daran möglichst lange auf dem Feld mitzuwirken. Es ist ein Stück weit Ironie, dass er gerade dabei ist, die Nummer eins zu werden, weil sich Tobias Reichmann in der Vorbereitung auf die WM mit Wadenproblemen plagte. Diesmal profitierte er von der Blessur eines anderen. "Darüber mache ich mir weniger Gedanken", sagt Groetzki. Er möchte seine starke Form konservieren, die ihn schon in der Bundesliga-Hinrunde auszeichnete. Unerwartet schnell hatte er es geschafft, sich aufzurichten und den Blick in die Zukunft zu richten. Den Lohn dafür könnte es in Frankreich geben.

Am Freitag spielen die deutschen Handballer im Gruppenfinale gegen Kroatien. Gegen das Team vom Balkan, wird sich entscheiden, wer die Vorrunde als Tabellenerster beendet und damit die beste Ausgangslage hat, das Halbfinale dieser Weltmeisterschaft zu erreichen. Und bei der Besetzung der Position des Rechtsaußen wird der Bundestrainer aufzeigen, ob Groetzki in seiner Beurteilung weiter die Nase vorne hat.