Von Matthias Kehl

London/Heidelberg. Beim letzten und einzigen WM-Sieg der englischen Fußballnationalmannschaft war Keir Radnegde hautnah dabei. 1966 in Wembley, als 18-jähriger Reporter. 55 Jahre später wird der 73-jährige britische Fußballfachmann, der als Korrespondent unter anderem für das Kicker-Sportmagazin schreibt, am Dienstag wieder im Stadion sitzen - beim EM-Klassiker gegen Deutschland. Für die RNZ schätzt er die Ausgangslage ein - und gibt einen gewagten Tipp ab.

Keir Radnegde (73). Foto: privat

Herr Radnegde, England kam mit zwei erzielten Toren und ohne Gegentreffer als Gruppensieger ins Achtelfinale. Wie stark schätzen Sie das Team ein?

England hat bisher nicht sehr ansehnlich gespielt, letztlich jedoch Durchsetzungsvermögen gezeigt. Couch Gareth Southgate kann aus sehr guten, jungen Offensivspieler wählen. Bisher gibt er ihnen jedoch nicht genug Freiraum zur Entfaltung. Bei der WM 2018 haben Southgate und sein Team die Erwartungen übertroffen. Dementsprechend hoch liegt die Messlatte nun.

Ist die Euphorie bei den Fans im Land bereits entfacht?

Die Hoffnungen vor dem Turnier waren groß. Doch die bisher gezeigte spielerische Leistung hat wieder mehr Realismus einkehren lassen. Durch den Heimvorteil kann jedoch schnell Euphorie entstehen. Das Potenzial ist da. Jeder weiß, mit den K.o.-Spielen hat die heiße Phase nun begonnen. Das Spiel gegen Deutschland kann zur Initialzündung oder zum Stimmungskiller werden.

Inwiefern beeinflusst die Corona-Situation in London die Stimmung?

Für die Menschen, die ins Stadion dürfen, trübt das die Stimmung wohl nicht. Dass allerdings Musik-Festivals und Rugby-Spiele wesentlich strikteren Beschränkungen unterliegen als Fußball-Spielen in Wembley, wo bis zu 60.000 Zuschauer genehmigt werden, sorgt national für kontroverse Diskussionen.

Debatten um Zuschauer-Zulassungen und Regenbogenbeleuchtung stehen im Fokus. Hat das Turnier besondere politische Wirkkraft?

Deutschland gegen Ungarn war natürlich ein ganz besonderer Fall. Als unpolitisch empfinde ich solche kontinentalen Turniere nie. Auch 2018 in Russland spielte man in Putins Land, die WM in Katar 2022 rückt die Beachtung der Menschenrechte in den Fokus. Die eigenen Maßstäbe kann man nicht immer an andere Länder anlegen.

Zurück zum Sportlichen: Wie blickt man auf der Insel auf Gegner Deutschland?

Die Deutschen waren oft Spezialisten darin, langsam zu starten und ihre beste Form erst im Verlauf des Turniers zu finden. Natürlich weiß man um die hohe Qualität der deutschen Spieler. Doch man nimmt auch wahr, dass es beim Gegner Debatten in Sachen Nominierungen und taktischer Ausrichtung gab und gibt.

Welche Schwachstellen sehen Sie beim DFB-Team?

Es ist schon seltsam, dass Deutschland im Vorlauf auf die EM erst eine Verjüngung des Kaders aufruft, um dann kurz vor Turnierstart doch die erfahrenen Spieler wieder zurückzuholen. Das dürfte das Teambuilding erschwert haben.

Welcher deutsche Spieler wird in England besonders respektiert?

Ich würde Joshua Kimmich nennen. Jeder weiß, dass er ein hervorragender Fußballer ist, der sein Team mitreißen kann. Er ist zudem flexibel einsetzbar - und wohl auch in Zukunft eine prägende Figur im deutschen Spiel.

Joshua Kimmich. Foto: dpa

Unterschätzt werden in England eventuell Serge Gnabry und Leroy Sané. Beide konnten in der Premier League nicht nachhaltig Fuß fassen. Sie werden am Dienstag besonders motiviert sein.

Wie lautet Ihr Tipp fürs Spiel?

(Überlegt)…Elfmeterschießen. Mit dem glücklichen Ende für England. Es wäre mal an der Zeit.