Die frühe Führung durch Andreas Schön reichte Walldorf in Elversberg nicht. F: Pfeifer

Elversberg. (mm) Der FC-Astoria Walldorf musste am 14. Spieltag der Regionalliga Südwest eine 1:3-Niederlage beim Tabellendritten SV Elversberg hinnehmen. Walldorfs Trainer Matthias Born trat mit einer blutjungen Viererabwehrkette an, nach den Ausfällen von Tabe Nyenty (fünfte Gelbe Karte) und Christoph Becker (Schulter), begannen Niklas Schaffer und Eric Jansen in der Innenverteidigung.

Der FC-Astoria startete mutig und selbstbewusst, verteidigte hoch und stellte die Hausherren im Spielaufbau immer wieder vor Probleme. In der 24. Minute markierte Andreas Schön mit einem traumhaften Freistoßtor die 1:0-Gästeführung. Noch vor der Pause gelang Elversberg durch Rehfeldt im Anschluss an einen Eckball der 1:1-Ausgleich (38.).

Der zweite Durchgang begann äußerst unglücklich aus Walldorfer Sicht, mit dem ersten Spielzug brachte Williams den SVE mit 2:1 in Front (47.). Danach kam Walldorf zu besten Torgelegenheiten durch Luca Stellwagen und Semih Sahin, doch entweder scheiterte man am starken Elversberger Schlussmann Lehmann oder man verfehlte das Ziel nur knapp (51./55.). Mit andauernder Spielzeit ergaben sich immer häufiger Konterräume für die Saarländer.

Doch es dauerte bis tief in die Nachspielzeit hinein, bis der ehemalige Hoffenheimer Angreifer Gösweiner mit dem 3:1 für die Entscheidung in dieser heiß umkämpften Partie sorgte (93.).

"Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft einverstanden", sagte Matthias Born, "wir hatten heute elf unter 23-Jährige im Kader, davon waren sieben in der Startelf. Schade dass wir nach der Führung nicht das zweite Tor nachlegen konnten, wir haben trotzdem über die gesamten 90 Minuten dem Gegner Paroli geboten." Für den FCA geht es am Samstag weiter mit dem Heimspiel gegen den FC 08 Homburg, Anpfiff im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr.

Elversberg: Lehmann - Kohler, Rehfeldt, Oschkenat, Baumgärtel - Dragon, Dürholtz, Mohr (46. Feil), Suero Fernandez (88. Mustafic) - Tekerci, Williams (75. Gösweiner)

Walldorf: Kristof - Goß, Jansen, Schaffer, Stellwagen - Hillenbrand (81. Antlitz), Schön (60. Gouras), Sahin, Groß (68. Marton) - Burgio, Becker

Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen)

Zuschauer: 845

Tore: 0:1 (24.) Schön, 1:1 (38.) Rehfeldt, 2:1 (47.) Williams, 3:1 (93.) Gösweiner