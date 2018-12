Von Ronny Ding

Dreieich. "Ich wünsche dem Verein und allen seinen Fans den Aufstieg." Bernhard Trares musste nicht lange überlegen, als die Frage kam, was auf dem Wunschzettel für das Christkind stehen wird. Nach 20 von 34 Spieltagen stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich der Traum des 53-Jährigen im kommenden Mai erfüllt. Mit dem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Hessen Dreieich sammelte der SVW bereits 48 Punkte. Drei davon werden als Strafe des DFB vielleicht noch abgezogen, doch selbst dann beträgt der Vorsprung noch fünf Zähler plus die deutlich bessere Tordifferenz gegenüber den Verfolgern aus Saarbrücken und Steinbach.

"Es war schon gut, dass wir im Sommer so viele Spielerwechsel hatten. Die Neuzugänge sind unbefangen und nicht unter dem Eindruck des Relegationsspiels in die Saison gestartet", sieht Torwart Markus Scholz in der Fluktuation des Kaders einen Grund für den erneuten Höhenflug, zu dem die Mannheimer im vierten Jahr in Folge angesetzt haben. Und die Verpflichtungen haben fast alle die Erwartungen erfüllen können.

Mit dem derzeitigen Toptorjäger der Regionalliga, Valmir Sulejmani (14), sowie Timo Kern (7) haben zwei Neuzugänge bisher die meisten Treffer im blau-schwarzen Trikot erzielt.

Zur Ehrenrettung des übrigen Kaders muss man jedoch feststellen, dass sie damit im vorderen Bereich keine Alleinunterhalter waren, denn weitere 30 Tore erzielte der SVW, verteilt auf neun Spieler.

Wie effizient die Mannschaft in dieser Saison gegenüber den Vorjahren agiert, zeigte sich auch beim letzten Spiel des Jahres in Dreieich. Fast ein halbe Stunde passierte nicht viel, doch dann schlugen die Kurpfälzer beim Aufsteiger gnadenlos zu und stellten die Weichen zum 15. Saisonsieg. Sulejmani zeichnete mit einem platzierten Schuss für die 1:0-Führung verantwortlich (28.). "Am Anfang hatten wir unsere Probleme mit dem Gegner, aber mit der ersten Chance sind wir gleich in Führung gegangen. Das war der Türöffner für uns", sah Trares fortan seine Elf sehr dominant agieren.

Im zweiten Abschnitt kreierte Waldhof viele Chancen und hätte am Ende weitaus höher gewinnen können als mit 3:0, doch nur Gianluca Korte (72.) und erneut Sulejmani (77.) fanden noch den Weg ins Ziel. "In der zweiten Halbzeit haben wir fantastischen Fußball gespielt", wurde Trares geradezu euphorisch.

Nun aber will auch er nach einer intensiven Halbserie mit vielen Spielen, diversen Spielbeobachtungen und anderem ein bisschen abschalten und noch vor Weihnachten mit ein paar Freunden für drei Tage Ski fahren. "Wenn irgendwo Schnee liegt", schränkt er ein.

Auch für die Mannschaft steht jetzt ein längerer Urlaub an. Darauf freut sich nun nicht nur Keeper Scholz. "In den letzten drei Spielen ist uns schon ein wenig die Puste ausgegangen", musste er eingestehen. Auf der Weihnachtsfeier am Samstagabend nach der Rückkehr aus Dreieich wollten aber er und das Team noch einmal richtig Gas geben.

Offizieller Trainingsauftakt für die am letzten Februar-Wochenende beginnende Rückrunde ist am 7. Januar, davor nimmt der SVW noch am Hallenturnier in Ketsch (4./5.Januar) teil. Bis dahin viel Zeit also, um schon mal vom Aufstieg zu träumen.

Hessen Dreieich: Kleinheider - Djakpa, Opper, Gavric, Mateus - U. Hesse, Henrich, Reljic, Alikhil (57. Pezzoni) - K. Hesse (57. Amiri), Weiss (66. Salii).

SV Waldhof Mannheim: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, R. Korte - Ma. Schuster, Kern - Diring (90. Weißenfels), G. Korte (81. Sommer), Deville - Sulejmani (87. Bouziane).

Schiedsrichter: Erbst (Leonberg)

Zuschauer: 1379

Tore: 0:1 Sulejmani (28.), 0:2 G. Korte (72.), 0:3 Sulejmani (77.)