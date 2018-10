Von Michael Wilkening

Mannheim. Irgendwie fühle es sich nicht richtig an, irgendwie gab es am Ende ein Ergebnis, das nicht dem Spielverlauf entsprach. Der SV Waldhof hatte erneut ein richtig gutes Spiel gegen einen starken Gegner abgeliefert, aber das reichte nicht, um die Tabellenführung auszubauen. Mit dem 1:3 (0:0) gegen die Kickers Offenbach gab es einen Rückschlag für die Blau-Schwarzen hinsichtlich des Resultats, wenngleich die Mannheimer erneut zeigten, warum die Tabellenführer der Regionalliga Südwest sind.

Die Partie entschied sich in der 72. Minute innerhalb von 15 Sekunden. Die Situation, die den Ausgleich der Offenbacher einleitete, offenbarte die größte Schwäche der Waldhöfer in einem richtig guten Regionalliga-Duell. Nach feinem Zuspiel von Marco Schuster traf Valmir Sulejmani acht Meter vor dem Tor den Ball nicht richtig und vergab damit die dritte gute Gelegenheit der Blau-Schwarzen, mit dem 2:0 dem Sieg nahe zu kommen. Beim Gegenangriff waren die Mannheimer unaufmerksam, so dass Maik Vetter zum 1:1 traf.

Acht Minuten später foulte Mirko Schuster Lucas Albrecht im Strafraum und Serkan Firat schoss den daraus resultierenden Elfmeter sicher zum 2:1 ins Tor (80.). "Das war kein Elfer", ärgerte sich Michael Schultz über den Pfiff, der die zweite Saisonniederlage des SVW einleitete. "Wenn ich Schiedsrichter wäre, könnte ich heute Nacht nicht schlafen", sagte Bernhard Trares. Der Waldhof-Trainer war sauer auf den Unparteiischen, der zudem einem Treffer von Valmir Sulejmani in der 18. Minute die Anerkennung zu Unrecht wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung verweigerte. "Das waren zwei krasse Fehlentscheidungen gegen uns", erklärte Trares nach der Partie, die durch das Eigentor von Marco Schuster in der 83. Minute endgültig gedreht wurde.

Das Führungstor von Jannik Sommer in der 48. Minute nach einem sehenswerten Spielzug hatte deshalb keinen Wert mehr. "Wir haben uns danach vielleicht zu sehr auf die eigene Defensive verlassen", sagte der Torschütze - und ärgerte sich über die Niederlage im Duell der Erzrivalen. "Wir müssen eben das zweite oder dritte Tor machen, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen", erklärte Trares, der Schiedsrichter Nicolas Winter nicht alleine die Schuld für die Heimpleite geben wollte. Und deshalb feuerten die Offenbacher nach der Partie noch lange mit ihren Fans, während die Mannheimer mit hängenden Köpfen vom Feld schlichen. "Wir haben schon das erste Spiel der Saison verloren und danach eine Serie gestartet", sagte Sommer und wies die Gedanken zurück, dass die Niederlage im Duell der Traditionsvereine einen Knacks innerhalb der Mannschaft auslösen könnte. Der SVW scheint tatsächlich gefestigt genug, um sich von dem Rückschlag nicht aus der Bahn werfen zu lassen.

Es erwies sich als eine gute Entscheidung gegen die Offenbacher die Otto-Siffling-Tribüne wieder für die Fans zu öffnen, denn die Atmosphäre im Carl-Benz-Stadion war fabelhaft. Die 9 017 Zuschauer sorgten für eine zweitligataugliche Kulisse und zudem bewiesen die Waldhof-Fans, dass sie aus den schlimmen Ereignissen aus dem Mai gelernt haben, als die Partie gegen Uerdingen abgebrochen werden musste. Es gab nur eine Festnahme eines Mannheimers wegen einer Beleidigung eines Polizeibeamten, darüber hinaus ließen sich die Anhänger der Blau-Schwarzen nichts zu Schulden kommen. Währenddessen erwiesen sich die Offenbacher als schlechte Gäste, denn sie verwüsteten die sanitären Anlagen auf der Westtribüne.

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Mirko Schuster, Hofrath - Marco Schuster, Kern - Diring (84. Celik), Gianluca Korte (31. Deville), Sommer (77. Bouziane) - Sulejmani.

Offenbach: Endres - Marx, Albrecht, Kirchhoff, Scheffler - Vetter, Sawada, Garic (73. Hodja), Firat (90. Lovric) - Hecht-Zirpel (73. Akgöz), Hirst.

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Hagenbach); Zuschauer: 9017; Tore: 1:0 Sommer (48.), 1:1 Vetter (72.), 1:2 Firat (80., Foulelfmeter), 1:3 Marco Schuster (83., Eigentor).