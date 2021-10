Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Die TSG Hoffenheim hat sich am vergangenen Wochenende mit einer Niederlage in die erneute Länderspielpause verabschiedet. Das 1:3 beim VfB Stuttgart wird sicher nicht dazu beitragen, dass beim nächsten Heimspiel am 15. Dezember, einem Freitagabend (20.30 Uhr), gegen den 1. FC Köln mehr als die aktuell knapp 8500 Fans nach Sinsheim kommen. Frank Briel ist einer von drei Geschäftsführern bei der TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH und für den Bereich "Finanzen/Organisation" zuständig.

"Der Herr der Zahlen" beim Kraichgau-Klub hat sich am Ende der vergangenen Woche in einer Schaltkonferenz mit der Deutschen Presse Agentur, der Heilbronner Stimme und der Rhein-Neckar-Zeitung auf Ursachenforschung begeben. "Es geht doch vielen von uns gleich", sagte Briel. "Wir müssen uns erst wieder an die Nähe bei größeren Menschenzusammenkünften gewöhnen. Diese lange Zeit der Distanz hat viele von uns verändert, die Unbeschwertheit gerade im Freizeitverhalten leidet darunter immer noch. Die neuen Freiheiten ergreifen viele daher verständlicherweise erst einmal eher zögerlich."

Doch wie will es die TSG schaffen, mehr Fans anzulocken? Der elfte Tabellenplatz mit gerade einmal acht Punkten auf der Habenseite nach sieben Spieltagen macht das gewiss nicht leichter. "Wir setzen uns intensiv mit der Situation auseinander und haben ein klares Konzept: Wir wollen jeden Fan ansprechen, erreichen und überzeugen – die deutliche Botschaft lautet: "Wir mit Euch!", erklärte Briel und führte einen Atemzug später aus, wie das funktionieren soll. "Zum Hörer greifen, zuhören, verstehen und umsetzen. Der Besuch im Stadion soll ein positives Erlebnis sein, das war schon vor Corona so, aber nun müssen wir da noch stärker liefern." – "Hoffe" in der Bringschuld, nicht nur auf dem Rasen.

Immerhin: Bundesligafußball wird es am Technik Museum weiter geben, der totale finanzielle Kollaps wird nicht eintreten. Briel versichert: "Die Pandemie hat unsere gesamten Erlös-Modelle schwer getroffen. Das betrifft sämtliche Spieltagseinnahmen, sinkende Medienerlöse und ganz besonders die für uns sehr wichtigen Transfererlöse. Insgesamt sprechen wir über signifikante achtstellige Beträge, die wir an Umsatzeinbrüchen pro Saison erleiden. Wir haben glücklicherweise vor der Pandemie sportlich wie finanziell extrem gute Ergebnisse geliefert. Dadurch konnten wir die nötigen Rücklagen für wirtschaftliche Stabilität aufbauen. Es ist also bei der TSG kein Liquiditätsengpass zu befürchten."

Eng wird es allerdings für Trainer Sebastian Hoeneß werden, wenn seine Mannschaft nicht möglichst schnell zu mehr Konstanz findet – und den Weg in die obere Tabellenregion antritt. Dietmar Hopp hat schließlich am Samstag ein Machtwort gesprochen und will auf der Tribüne nicht mit ansehen müssen, wie "sein" Verein im Mittelmaß der Liga versinkt. "Dauerhaft Platz sechs oder besser", das ist seine Vorgabe und dafür investiert er in Südamerika mit Schwerpunkt Brasilien.

Mit der Person von TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp ist der Querpass zur heiß diskutierten 50 plus 1-Regel schnell gespielt und Briel nahm den Ball an: "Ein wesentliches Argument lautet ja, dass es diese sogenannten "Ausnahmeklubs" deutlich leichter hätten, sich bei Bedarf neues Kapital zu beschaffen. Müssen wir uns da nicht die Frage stellen: Hat die Gegenwart die Vergangenheit längst überholt? Hertha BSC freut sich gerade – laut eigener Aussage – über das größte Eigenkapital-Investment in der Bundesliga-Geschichte, nämlich 375 Millionen Euro. In Augsburg gibt es einen US-amerikanischen Investor, der Anteile übernommen hat. Borussia Dortmund hat sich gerade durch den Verkauf neuer Aktien etwa 86 Millionen Euro gesichert. Das zeigt doch sehr deutlich, dass es nicht nur den ’Ausnahmeklubs’ möglich ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen", sagte Briel und gab auch beim Thema "SV Waldhof" offen zu: Der klassische Waldhof-Fan ist und wird voraussichtlich nie ein großer TSG-Anhänger. Deshalb habe ich vor sogenannten Kannibalisierungseffekten keine Angst. Es ist vielleicht sogar hilfreich, wenn andere Vereine in der Nachbarschaft erfolgreich sind und Zuspruch erfahren, weil es der Akzeptanz des Fußballs in unserer Region hilft."

In erster Linie aber, und das weiß Briel nur allzu gut, wird mehr Akzeptanz und damit mehr Fanzuspruch in Hoffenheim erst wieder da sein, wenn der Verein international vertreten ist.