Heidelberg. (auri) Volleyball-Jugendnationalspielerin Marlene Rieger vom Heidelberger TV steht im 16er-Aufgebot von Bundestrainer Jens Tietböhl. Die 14-Jährige, die in Heidelberg geboren wurde und mittlerweile in Heppenheim lebt, wurde zum Vorbereitungslehrgang vom 24. bis 30. März in Baden-Baden eingeladen. Sie hat gute Chancen, zu den zwölf Spielerinnen zu zählen, die die erste Qualifikationsrunde zur U16-EM in Italien bestreiten sollen.

Die Endrunde ist für den 10. bis 18. Juli in Ungarn sowie der Slowakei terminiert. Beim Titelgewinn der Türkei vor zwei Jahren belegte die Auswahl des Deutschen Volleyball Verbandes den siebten Platz. Bei den Probe- und Sichtungstagen im Februar am Bundesstützpunkt Berlin schaffte die Mittelblockerin den Sprung in den 16er-Kader. Außerdem sprachen die verantwortlichen Trainer im Beisein ihrer Eltern die Empfehlung aus, dass sie im kommenden Schuljahr nach Berlin oder den Bundesstützpunkt Stuttgart wechseln sollte.