Eric Schmidt

Sinsheim. Peter Lember ist nicht glücklich mit diesem Termin. Dass seine Mannschaft am Sonntag, 14 Uhr, zum Saisonfinale bei der VSG Saarlouis antreten muss, passt dem Trainer des SV Sinsheim alles andere als in den Kram. "Wir haben viele Ausfälle. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das Spiel verlegt", sagt der 59-Jährige. Einen entsprechenden Antrag hatte der Volleyball-Drittligist fristgerecht eingereicht, Staffelleiter Heiner Schößer lehnte nach sorgfältiger Prüfung ab.

Nein, Peter Lember geht es nicht um sich und den SVS. Der Kraichgau-Klub ist längst aus dem Schneider und wird diese kuriose Saison, die mit einer Abschlusstabelle so schief wie der schiefe Turm von Pisa endet, mindestens auf Platz fünf abschließen. Aber es geht ihm um die anderen Teams. Um die VSG Saarlouis, die mit 9 Punkten den letzten Platz belegt. Und um den VC Offenburg, der ebenfalls mit 9 Punkten Tabellenvorletzter ist. Im Unterschied zu allen anderen Mannschaften, die bereits nach 13, 14 oder 15 Spielen aufhören durften, müssen VSG und VCO diese Spielzeit ordnungsgemäß zu Ende bringen. Wer steigt ab? Wer bleibt drin? Die letzte offene Frage wird in einem zeitgleich ausgetragenen Showdown geklärt. Offenburg schlägt am Sonntag, 14 Uhr, beim USC Konstanz auf, Saarlouis duelliert sich zur selben Stunde zu Hause mit dem SV Sinsheim.

Hintergrund > Es ist eng im Tabellenkeller, sehr eng: Vor dem Fernduell am Sonntag weisen der Tabellenvorletzte VC Offenburg und der Tabellenletzte VSG Saarlouis exakt die gleiche Punktzahl (9), die gleiche Anzahl von Siegen (drei) und das gleiche Satzverhältnis (- 25) auf. Auch im direkten Vergleich (einmal 3:2 für den VCO und einmal 3:2 für die VSG) liegen die beiden [+] Lesen Sie mehr > Es ist eng im Tabellenkeller, sehr eng: Vor dem Fernduell am Sonntag weisen der Tabellenvorletzte VC Offenburg und der Tabellenletzte VSG Saarlouis exakt die gleiche Punktzahl (9), die gleiche Anzahl von Siegen (drei) und das gleiche Satzverhältnis (- 25) auf. Auch im direkten Vergleich (einmal 3:2 für den VCO und einmal 3:2 für die VSG) liegen die beiden Kellerkinder auf Augenhöhe. > Sind beide Mannschaften auch nach dem Saisonfinale punktgleich, entscheidet der sogenannte Satzkoeffizient. In dieser Wertung liegen die Offenburgerinnen (0,39) derzeit minimal vor den Saarlouiserinnen (0,35). Dem VCO würde gegen den USC Konstanz auch dann noch eine 0:3-Niederlage zum Klassenerhalt reichen, wenn Saarlouis zu Hause gegen Sinsheim mit 1:3 verliert – hauchdünn spräche der Satzkoeffizient zu Gunsten von Offenburg (0,363 zu 0,357). > Eines stellt Staffelleiter Heiner Schößer klar: "Es wird auf jeden Fall einen Absteiger geben", sagt der Drittliga-Süd-Beauftragte und verweist auf die 2. Bundesliga Süd, aus der wohl zwei Mannschaften nach unten müssen, sowie auf die Regionalligen, aus denen zwei Aufsteiger zu erwarten sind. Unklar ist ferner, ob Drittliga-Meister SV KA-Beiertheim sein Aufstiegsrecht wahrnimmt. Schößer: "In der 3. Liga Süd werden in der nächsten Saison auf jeden Fall mehr Mannschaften spielen als in dieser Saison." esc

Dass die zwei Hängepartien auf Teufel komm‘ raus jetzt am Sonntag durchgeboxt werden, irritiert Peter Lember. Mehr noch: Es stört sein Gerechtigkeitsempfinden. "Man will eigentlich Wettbewerbsverzerrung verhindern. Aber genau diese Wettbewerbsverzerrung haben wir jetzt", erklärt der SVS-Coach mit Blick auf seinen Kader. Zwei Spielerinnen, Johanna Resch und Franziska Kälberer, sind corona-positiv, Außenangreiferin Angelina Schatz ist krank. Zuspielerin Kim Kretzler fällt wegen einer Kapselverletzung aus, Mittelblockerin Chrissi Werner muss aus beruflichen Gründen passen. Peter Lember braucht keine zehn Finger, um die Spielerinnen, die mit ins Saarland fahren, zu zählen: "Es sind sieben. Vielleicht sind wir acht. Wir haben noch Nadine Himmelhan im Köcher, vielleicht kann sie mit." Die Position, die mit zwei Spielerinnen geradezu luxuriös besetzt ist, ist die des Liberos.

Peter Lember tut es leid, dass die Saison ein solches Ende nimmt. Es tut ihm vor allem für den VC Offenburg leid, der – sollte der SV Sinsheim in Saarlouis den Kürzeren ziehen – unter Umständen der große Verlierer sein wird und in die Regionalliga absteigt. Seine Sympathien sind klar verteilt: Er ist für Offenburg. Er würde nächste Saison lieber gegen den VCO spielen als gegen Saarlouis. Er selbst hat früher in Offenburg aufgeschlagen, in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spielerinnen, die vom Kraichgau in die Ortenau gewechselt sind und umgekehrt. Die Bande sind eng. Was Peter Lember nicht versteht: Die ganze Zeit konnten Begegnungen großzügig verlegt und verschoben werden, sobald Corona-Alarm herrschte. Nur jetzt, am alles entscheidenden Wochenende, wenn es um Ab- und Nichtabstieg geht, scheint dies nicht mehr möglich zu sein. "Wenn ich Offenburg wäre, würde ich Protest einlegen", erklärt Lember.

Unter normalen Umständen würde sich der SVS-Coach vor dem Gastspiel bei der VSG Saarlouis keine Sorgen machen. Er ist sich sicher: "In voller Besetzung würden wir dort gewinnen." Das Hinspiel entschieden die Sinsheimerinnen mit 3:1 für sich, vor allem der zweite Satz war eine klare Sache – nicht haushoch, sondern hochhaushoch mit 25:7, ging dieser Durchgang an die Kraichgauerinnen. Aber jetzt? Der SVS muss sich warm anziehen bei seinem Trip ins Saarland, zuletzt gewann die VSG dank der starken Stefanie Höwer mit 3:1 beim SSC Bad Vilbel. Der SV Sinsheim selbst hat seit knapp zwei Monaten überhaupt kein Spiel mehr bestritten und ist aus dem Rhythmus. Hinzu kommen die Kranken und Verletzten. "In der Konstellation wird es schwer", befürchtet Lember. Trotz alledem: Seine Mannschaft hat sich seriös vorbereitet. Dabei helfen, den siebten Saisonsieg einzufahren, sollen Katrin El Berins, Anika Schwager, Sophia Beutel, Alexandra Werner, Jana Bachmann, Mareike Dehn und Vanessa Rühl.

Und der Verband? Dass der SV Sinsheim aufgrund seiner personellen Engpässe Bauchschmerzen hat mit der Partie in Saarlouis, kann Staffelleiter Heiner Schößer verstehen. Warum er sich dennoch gegen eine Spielverlegung aussprach? Weil die Zeit drängt. "Wir haben die beiden Spiele Konstanz - Offenburg und Saarlouis - Sinsheim schon einmal wegen Corona verschoben. Nächste Woche ist Ostern, da kann man nichts nachholen, da wollen alle Ostereier suchen. Und wer weiß schon, was in zwei Wochen ist? Vielleicht haben wir dann die nächsten positiven Fälle", so Schößer. Es sei jetzt schon schwer genug gewesen, einen gemeinsamen Termin in verfügbaren Sporthallen zu finden. Saarlouis könne das Volleyballspiel am Sonntag gerade so zwischen ein paar Handballspiele quetschen. Bei allem Verständnis für die Situation des SVS – eines wundert den Staffelleiter schon: "Der SV Sinsheim hat 16 Spielerinnen in seinem Kader aufgeführt. Wo sind die alle? Außerdem hat er ja eine zweite Mannschaft, mit der er auffüllen könnte."

Offenburg oder Saarlouis: Der SV Sinsheim spielt im Abstiegskrimi der 3. Liga Süd eine Hauptnebenrolle – das Zünglein an der Waage. "Wir nehmen es, wie es ist, und geben unser Bestes", verspricht Peter Lember.