Von Wolfgang Brück

St. Leon. Der Frühling kommt. Die Natur erwacht. Die Sonne scheint, und von Tag zu Tag wird es wärmer. Die Menschen zieht es nach draußen. Spazierengehen ist mit Einschränkungen erlaubt, Fußball spielen außerhalb der Familie untersagt. Das führt zu Problemen.

Kaum zu bremsen sei der Nachwuchs, sagt Thomas Saladin. Zwar ist das Ensinger-Stadion in der Kronauer Straße in St. Leon wie alle anderen Fußballplätze in der Region verriegelt, doch das Bedürfnis nach Bewegung, nach Spiel und Sport lässt sich nur schwer unterdrücken. Die Buben wollen kicken, über den Rasen stürmen, tricksen, dribbeln, über Tore jubeln. Die Rasselbande in Zaum zu halten, werde zunehmend schwerer für die Übungsleiter, stellt Saladin fest, der selbst Jugendmannschaften trainiert hat und jetzt für die Homepage des VfB St. Leon verantwortlich ist.

Deshalb hat sich der 59-jährige Elektrotechniker was einfallen lassen. Er hat Bilder zusammengefügt, auf denen Vorstandsmitglieder des Fußball-Landesligisten einen Appell an alle richten: Haltet die Regeln ein, meidet Kontakte, bleibt daheim. Die Collage ist auf der Homepage, in sozialen Medien und jetzt auch in der Rhein-Neckar-Zeitung zu sehen.

Die Mienen strahlen Zuversicht aus, doch auch die Protagonisten müssen Verzicht üben. Denn die St. Leoner Vorstandsherren sind keine Stubenhocker, sondern das gerade Gegenteil. Präsident Helmut Lawinger, der zweite Vorsitzende Jens Dagenbach, dessen Frau Sybille, die Schriftführerin ist, und Medienchef Bernd Wirth haben ein Hobby, das in der Coronavirus-Krise strikt verboten ist: Reisen. Auch Gebäudemanager Roman Heger muss auf seine Lieblings-Beschäftigungen verzichten: Skifahren und die Bayern gucken. Vergleichsweise gut geht es Benjamin Schneider. Der 39-jährige Cheftrainer geht gerne Wandern und beschäftigt sich mit dem Hund. Beides ist weiterhin erlaubt.

Noch Anfang März war Thomas Saladin für sein Unternehmen in England. Er wunderte sich, dass – anders als hierzulande – Corona überhaupt kein Thema war. "Und wenn, haben die Leute darüber gelacht", erinnert sich Saladin, der vor 30 Jahren von St. Ilgen nach St. Leon gezogen ist. Inzwischen lacht im Vereinigten Königreich keiner mehr. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt rasant.

Beim Landesligisten hofft man, dass der Aufruf auf offene Ohren trifft. Von den knapp 800 Mitgliedern sind mehr als ein Viertel Kinder und Jugendliche. Sie werden von 30 ehrenamtlichen Trainern betreut. Die Nachwuchs-Abteilung macht im wahrsten Wortsinn ausgezeichnete Arbeit. Bei landesweiten Wettbewerben landete St. Leon dreimal auf dem Treppchen – auch Thomas Saladin, der Informatik studiert hat, konnte mit seinen professionell erstellten Dokumentationen dazu beitragen.

Der VfB St. Leon wirbt fürs Durchhalten, von links oben nach rechts unten: Ideengeber Thomas Saladin, den 2. Vorsitzenden Jens Dagenbach, Cheftrainer Benjamin Schneider, Gebäudemanager und Ehrenmitglied Roman Heger, Jugendleiter Martin Wolf, die stellvertretende Jugendleiterin Lena Lawinger, Medienchef Bernd Wirth, Schriftführerin Sybille Dagenbach und Präsident Helmut Lawinger. Collage: Saladin

Es ist einsam geworden in der Kronauer Straße, wo auch das Mädchen- und Frauenförderzentrum von "Anpfiff ins Leben" beheimatet ist. Darunter leidet Vasili Mitridis. Der Wirt des Klubhauses gehört wie nahezu alle Gastronomen zu den unmittelbar Betroffenen von Covid-19. Sein Glück im Unglück: Beim VfB St. Leon herrscht großer Zusammenhalt. Der 27-jährige Grieche muss erst mal keine Pacht zahlen, wie Helmut Lawinger auf Anfrage der RNZ mitteilt. Aufgerufen wurde außerdem zu einer Hilfsaktion. "In unserem Klubhaus werden Gutscheine angeboten, die nach der Krise eingelöst werden können", wirbt Bernd Wirth. Wechselnde Tagesgerichte werden da-rüber hinaus zum Mitnehmen angeboten.

Vasili Mitridis hat vor drei Jahren das Klubhaus übernommen. Er bewirtschaftet es mit seinem Vater und wird von seiner Frau Eleni unterstützt, soweit das die zweijährige Tochter Kyra zulässt. Die Familie sorgt sich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. Mutter und Schwester, die als Erzieherin und Lehrerin arbeiten, blieben zuhause in der Nähe von Thessaloniki. "In Griechenland ist die medizinische Versorgung bei weitem nicht so gut wie in Deutschland", sagt Mitridis, "Normalerweise würde die Familie demnächst wieder in St. Leon zusammenkommen. Doch jetzt müssen wir uns aufs Telefonieren beschränken."

Mittels Skype fand am letzten Donnerstag auch die Vorstandssitzung beim Landesligisten statt. Vieles läuft in diesen Tagen über die Bildtelefonie und Whatsapp-Gruppen. "Auch wenn wir uns nicht mehr treffen können, halten wir Kontakt. Das ist wichtiger denn je", meint Helmut Lawinger. Der 63-jährige Verfahrens-Ingenieur bei der BASF gehört seit über 50 Jahren dem Verein an, ist seit einem Jahrzehnt Vorsitzender.

Die moderne Kommunikation erleichtert vieles, aber: Live st nun mal live. Wenn Lawinger an den freundlichen Klubhaus-Wirt denkt, dann fallen ihm die älteren Damen ein, bei denen Vasili offenbar einen Stein im Brett hat. Der Präsident schmunzelnd: "Die haben die Köpfe zusammen gesteckt und gesagt: "Das ist aber ein netter Mann."