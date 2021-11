Von Eric Schmidt

Bad Rappenau. Alexander Sattler hört sich irgendwie verschnupft an. Das ist er auch. Der 2. Vorsitzende des VfB Bad Rappenau hat sich eine schwere Erkältung eingefangen. Die Nase läuft, der Hals kratzt, die Stimme ist belegt. Ob es wirklich eine Erkältung ist? Oder vielleicht doch die Krankheit mit dem C, Corona? "Ich hab’ mich testen lassen", sagt der 32-Jährige. "Alles gut. Bei mir ist es kein Corona."

Alexander Sattler. Foto: Lörz

Bei vielen anderen im Verein schon. Den Fußball-Kreisligisten hat es voll erwischt. Insgesamt neun Kicker sind – Stand Freitagabend – mit dem Coronavirus infiziert. Dem VfB blieb nichts anderes übrig, als die Reißleine zu ziehen. In Absprache mit dem Badischen Fußballverband (bfv) hat er das für Sonntag geplante Kreisliga-Spiel beim SV Gemmingen abgesagt, genauso wie das A-Liga-Kellerduell der zweiten Mannschaft beim SV Daisbach.

Wie sich die Spieler angesteckt haben, ist den Verantwortlichen ein großes Rätsel. "Keine Ahnung. Wir sind alle sprachlos", sagt Trainer Sergej Wirch. Am Montag wurde der erste VfBler positiv auf Covid-19 getestet, obwohl das Training storniert worden war, kamen nach und nach weitere Fälle hinzu. "Jetzt sind wir bei neun", sagt Alexander Sattler. Ernsthaft erkrankt scheint niemand zu sein. Sattler spricht von grippeähnlichen Symptomen. Einer habe starke Kopfschmerzen, ein anderer Fieber, ein Spieler klage über Geschmacksverlust. "Es ist zum Glück nichts Dramatisches dabei. Die Spieler waren alle geimpft."

Sergej Wirch. Foto: zg

Jetzt ruht erst einmal der Ball. Der VfB bedauert die Corona-Quarantäne-Pause. Er war gut in Form, blieb in fünf der letzten sechs Spiele ungeschlagen und trotzte zuletzt Spitzenreiter SV Treschklingen ein 2:2-Unentschieden ab. Seinen Lauf hätte er am Wochenende in Gemmingen gerne fortgesetzt, um dann am 28. November voller Selbstvertrauen ins Derby gegen den TSV Obergimpern zu gehen. "Wir haben alle auf dieses Derby hingefiebert. Ich hoffe, dass es trotzdem stattfinden kann. Am Montag wissen wir vielleicht mehr", erklärt Sergej Wirch.

Ebenfalls abgesagt wurde ein paar Kilometer weiter das B2-Liga-Spiel SV Treschklingen II - TSV Helmstadt II. "Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Treschklingen bekommt keine Mannschaft zusammen", erklärte Johannes Schinko, der Fußballkreis-Vorsitzende, am Freitagabend auf Nachfrage der RNZ und ergänzte: "Damit ist klar, was jetzt passiert." Die Partie wird aller Voraussicht nach mit drei Punkten und 3:0 Toren für Helmstadt gewertet. Die coronabedingt abgesagten Begegnungen des VfB Bad Rappenau in der B1 und in der Kreisliga werden nachgeholt.