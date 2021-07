Von Wolfgang Brück

Heidelberg. "Einmal Mohrle, immer Mohrle" titelte der langjährige RNZ-Kollege Claus-Peter Bach, als Ursel Wirth-Brunner Ende Januar ihren 80. Geburtstag feierte. Das "Mohrle", wie sie viele nennen, war eine der besten Sportlerinnen, die Heidelberg hervor gebracht hat. Ein Naturtalent. Sie gewann bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom zwei Bronzemedaillen im Schwimmen, holte 27 deutsche Meisterschaften und stellte 99 deutsche Rekorde auf. Ihrer Heimatstadt blieb die Mutter eines Sohnes – Henning war ein guter Fechter – auch nach ihrer Karriere treu. Sie war Direktorin in der Internationalen Gesamtschule und gab ihre Erfahrungen als Trainerin weiter.

Vor den Olympischen Spielen in Tokio sprach die Rhein-Neckar-Zeitung mit der Altmeisterin, die seit vier Jahrzehnten in Rohrbach zu Hause ist. Wir wollten wissen, wie die Chancen des deutschen Schwimmteams in Tokio sind und warum für sie selbst die Spiele in Japan, die vier Jahre nach Rom stattfanden, zum Albtraum wurden. Sie hat uns erzählt, warum sie Heidelberg immer treu blieb und wie sie schon als Teenager zum "Mohrle" wurde – ein Name, mit dem sie die Leute bis heute ansprechen und der für sie in keiner Weise fragwürdig ist.

Ursel Wirth-Brunner, die spannendste Frage vorab: Wie schätzt die Expertin die deutschen Chancen in Tokio ein.

Ich fürchte, wir haben keine Chancen. Ich glaube nicht, dass wir im Schwimmen eine Medaille holen. So leid es mir tut.

Warum so pessimistisch?

Ich bin davon überzeugt, dass Doping weiterhin eine große Rolle spielt. Und da sind uns die anderen voraus.

Sie waren 1963 Deutschlands "Sportlerin des Jahres", doch in Tokio wurde es nichts aus den erhofften Medaillen.

Die Verhältnisse waren bei weitem nicht so komfortabel wie heute. Wir waren in einer Kaserne untergebracht. Zu zwölft in einem Raum. Einige haben geschnarcht, andere bis in den späten Abend gebabbelt. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich wurde krank. Konnte wegen einer Angina nicht an den Start gehen. Das war bitter.

Es waren damals andere Zeiten. Als sie bei ihren ersten deutschen Meisterschaften gleich ganz vorne landeten, hatte sie keiner auf dem Zettel.

Die Presse hat mich damals als Wunderkind gefeiert. Ein Journalist hat mir den Namen "Mohrle" gegeben.

Heutzutage würde ein Proteststurm durchs Land gehen.

Es waren die 50er-Jahre. Da hat sich keiner was dabei gedacht. Der Journalist wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ich beweglich wie ein Kätzchen war.

Sie hatten schwarze Haare, waren braun gebrannt.

Ich habe südfranzösische Gene. Ich hatte nie einen Sonnenbrand, obwohl ich immer im Freien trainiert habe, nicht wie die heutigen Athleten im Hallenbad.

Schwimmen lernten Sie im Neckar.

Wir haben in Ziegelhausen am Ufer gewohnt. Als kleines Kind war ich eher wie ein Bub, kein Zaun war mir zu hoch. Mein Vater hat gesagt: Die Ursel muss schwimmen lernen, sonst passiert ein Unglück.

Sie haben schnell gelernt, schwammen schon mit fünf ans andere Ufer nach Schlierbach – und wieder zurück. Mit Neckarwasser getauft, sind Sie Ihrer Heimatstadt immer treu geblieben.

Ich hätte für viel Geld ins Ausland gehen können. Doch ich bin Heidelbergerin, gehöre zu der Stadt wie das Schloss.

Ist Ihre Treue belohnt worden?

Ich bin zufrieden. Ich habe mich nie verbogen. Ich freue mich, wenn mich Leute ansprechen: Schau, ist das nicht "unser Mohrle"?